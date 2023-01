In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Silvesterfeuerwerk.

Gazettchen

Die Vorteile des Feuerwerks

Jean-Philippe SCHMIT Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Silvesterfeuerwerk.

Es gab eine Zeit, da wurde das neue Jahr mit einem Feuerwerk begrüßt. Schon vor Mitternacht gab es erste Helden, die unbedingt ihr Böller ausprobieren mussten. Um Punkt zwölf begann die große Knallerei. Diese Zeit scheint nun Vergangenheit zu sein.

Meine Wohnung gehört mir leider nicht mehr In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um eine überraschende Invasion.

Seit Corona hat sich die öffentliche Meinung zum Feuerwerk geändert. In der Hauptstadt war das traditionelle Spektakel ausgefallen, damals noch um zu verhindern, dass aus der Jahresendfeier ein Superspreaderevent wurde. In diesem Jahr war Corona kein Thema mehr, das Feuerwerk zum Jahreswechsel hatte dennoch nicht stattgefunden.

Die Argumente, die gegen das Feuerwerk aufgezählt werden, sind zahlreich und leuchten ein. Die Ausgaben für Raketen und Böller sind verbranntes Geld, die Böllerei versetzt viele Tiere in Panik und verschmutzt die Natur, Straßen und Bürgersteige. Je nachdem, wo eine Silvesterrakete einschlägt, kann sie Brände verursachen. Zudem gibt es Leute, die sich selbst oder andere Personen mit den Knupperten verletzen.

Irgendwie gehört an Silvester der Lärm um Mitternacht dazu.

Auch in unserer Gemeinde gab es in diesem Jahr ein Böllerverbot. Anders als in den Jahren davor hat sich diesmal auch jeder daran gehalten. Zumindest glauben wir das. Ganz sicher sind wir uns nicht.

Wir haben festgestellt, dass die Böllerei bisher immer ein Teil unserer Silvesterfeier war – ohne dass es uns bewusst war. Irgendwie gehört der Lärm um Mitternacht dazu. Denn, wenn die massive Knallerei beginnt, heißt das, dass das neue Jahr eingetreten und die Feier vorbei ist. In diesem Jahr haben wir den Jahreswechsel verpasst, wir sind an Neujahr bei Sonnenaufgang aufgewacht. Es gab wohl keine Böllerei, die uns rechtzeitig geweckt hätte.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.