Die Volkszählung steht auf dem Prüfstand

Vom 1. Juni an sollte gezählt werden in Luxemburg. Der Syvicol verlangt eine Verlegung. Sinn und Zweck der Volkszählung werden debattiert.

Alle zehn Jahre wird in Luxemburg im großen Stil gezählt. Auch dieses Jahr steht wieder eine Volkszählung an, am 1. Juni soll es losgehen – eigentlich. Denn noch scheint unklar, ob die Erhebung wie vorgesehen über die Bühne gehen kann.

Ein wichtiger Faktor bei der Volkszählung ist nämlich der persönliche Kontakt der sogenannten „Recenseurs“ mit der Bevölkerung, und genau das gestaltet sich in Corona-Zeiten schwierig ...