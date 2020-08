Die Virusjäger des Contact Tracing Teams

Täglich verrichten sie Detektivarbeit um dem Virus hinterherzukommen. Das Contact Tracing ist eines der wirksamsten Mittel zur Eindämmung der Pandemie.

In der Sanitärinspektion in Hamm sieht es zurzeit aus wie in einer Telefonzentrale. Besonders am Nachmittag laufen die Telefone heiß. Arbeit gibt es in der noch recht jungen Abteilung mehr als genug. Erst nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist die dort ausgeführte Tätigkeit notwendig geworden. In mehreren kleinen Büros sitzen an diesem Vormittag, meist in kleinen Gruppen von vier Leuten, einige der rund 70 Mitarbeiter zusammen. Alle haben ihre Maske auf.

Durch Glaswände sind sie an ihren Schreibtischen sichtbar ...