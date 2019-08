Die verschollene Hauptstadt auf dem Tëtelbierg

Vor über 2000 Jahren hat ein gallisches Volk dem Petinger Tëtelbierg Größe verliehen. Die Ausgrabungen vor Ort haben entscheidend dazu beigetragen, das Bild des gallischen Oppidums zu verfeinern.

Gilt Petingen heute als Karnevalshochburg, so zählte die Korntalgemeinde einst auch eine Art Hauptstadt auf ihrem Gebiet. Allerdings, muss man dafür über 2 000 Jahre zurückreisen. Dies bis zur Epoche der Trevirer, ein belgischer Gallierstamm, der damals in einem Gebiet, das in etwa von den belgischen Ardennen bis zum Rhein reicht, beheimatet war.

Hoch oben auf dem Tëtelbierg hatten die Trevirer ein Oppidum errichtet: ein Ort, umringt von einer imposanten Mauer aus Baumstämmen und Stein ...