Die vergessenen Musiktickets aus der Vergangenheit

Ausverkauftes Konzert für The Fray im Atelier Poppige Setlist und Smartphonelichter

Am Samstagabend waren die vier Jungs von The Fray zum ersten Mal auf der Bühne des Ateliers in Luxemburg zu Gast. Schnell waren die Tickets für die Show ausverkauft, und die Fans die ihre Eintrittskarte rechtzeitig ergattern konnten, waren entsprechend glücklich, die Band live erleben zu dürfen.