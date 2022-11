Der nächste Schritt für den Contournement von Hesperingen ist gemacht. Der Ministerrat hat sich am Freitag auf die Nord-West-Variante festgelegt.

Entscheidung im Ministerrat

Die Variante für die Umgehungsstraße Alzingen steht fest

Am Freitagmorgen fiel die Entscheidung, welche Variante für die Umgehungsstraße Alzingen zurückbehalten wird: Der Ministerrat legte sich auf die Nord-West-Variante, die als Favorit unter den vier Optionen galt, fest.

„Es ist die Variante, die auch bei der öffentlichen Konsultation von den Bürgern bevorzugt wurde. Diese Option ermöglicht ein bestmögliches Resultat, um das Ziel, eine Erhöhung der Lebensqualität in der Gemeinde, zu erreichen“, erklärt Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) dem „Luxemburger Wort“ auf Nachfrage.

Die Umgehungsstraße mit einer Gesamtlänge von 6.032 Metern - acht Unterführungen, vier Brücken und sieben hydraulische Vorrichtungen gegen Überschwemmungen - wird von Fentingen aus in Richtung Fennerholz - einem Wald - gehen. François Bausch verrät, dass dort ein kleines Stück der Straße - etwa 250 Meter - durch einen Tunnel führen wird. So muss der Wald nicht zerschnitten werden, so Bausch.

Finanzierungsgesetz in dieser Legislaturperiode hinterlegen

Dies ist Teil der Kompensationsmaßnahmen, genauso wie die Verbesserung der Korridore für die Vögel und drei Wildbrücken. Der Contournement wird durch eine Natura-2000-Zone mit einem Vogelschutzgebiet führen. Die Straße wird dann neben der Autobahn A3 und der Eisenbahnstrecke verlaufen. „Auf diesem Weg schaffen wir eine Bündelung der Verkehrsnetze“, sagt Bausch.

Nicht sicher ist der Minister, ob es noch reichen wird, um das Finanzierungsgesetz in dieser Legislaturperiode zur Abstimmung im Parlament zu bringen. „Ich denke, dass wir das Gesetz hinterlegen werden, aber mit der Abstimmung könnte es zeitlich knapp werden.“

Der Preis war bei einer offiziellen Präsentation im Juli 2021 mit 93 Millionen Euro beziffert worden. Hier sind die Kosten der Kompensationsmaßnahmen, Studien, Grundflächenkauf und Planungskosten nicht eingerechnet.

