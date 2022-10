In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um verschollene Parktickets und ungewöhnliche Fahrmanöver.

Gazettchen

Die unendliche Reise durchs Parkhaus

Glenn SCHWALLER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um verschollene Parktickets und ungewöhnliche Fahrmanöver.

Wutentbrannt schaute mich der Fahrer des schwarzen Autos an, für mein ungelenkes Fahrmanöver hatte er nur ein genervtes Kopfschütteln übrig. Was passiert ist, fragen Sie sich nun sicherlich. Um dies aufzulösen, muss ich zunächst einige Minuten zurückspulen.

Ich war in einem Parkhaus. Das Problem: Parkhäuser und ich sind keine Freunde und werden es wahrscheinlich auch nie sein, wie ich wieder einmal feststellen musste.



Die Hürde diesmal: das Parkhaus wieder zu verlassen. Ich hatte mein Parkticket bezahlt und ging zurück zum Auto. Dort angekommen, machte sich schnell Panik breit. Der Grund: Ich fand das Ticket nicht mehr. Weder in der Hosen- oder Jackentasche, noch im Portemonnaie war der Schein zu finden. Nach minutenlangem Suchen wurde ich dann doch fündig: Das Ticket hatte sich im Geldbeutel zwischen meinem Führerschein und der Kreditkarte versteckt.

Diese Hürde überwunden, fuhr ich zur Ausfahrt und hielt dort vor der Schranke. Jedoch hatte ich den Wagen so schlecht geparkt, dass meine Arme nicht lang genug waren, um den Parkschein in den Automaten einzuführen. Ich löste den Sicherheitsgurt, um mich weit genug aus dem Fenster lehnen zu können und das Ticket sicher an den Kartenleser heranzuführen. Doch ich hatte die Rechnung mal wieder ohne meine Tolpatschigkeit gemacht. So entglitt mir das Ticket aus der Hand und fiel zwischen dem Auto und dem Kartenleser auf den Boden.

Parkhäuser und ich sind keine Freunde und werden es wahrscheinlich auch nie

Als ich die Autotür öffnen wollte, musste ich feststellen, dass ich zu nah am Automaten stand. Dieser blockierte die Tür, die sich nicht öffnen ließ. Also musste ich den Rückgang einlegen und einige Meter zurückfahren, ehe ich aus dem Wagen aussteigen und das verlorene Ticket zurückerobern konnte.

Da wären wir dann bei der anfangs geschilderten Situation, als der Fahrer im Auto hinter mir sich (zurecht) aufregte. Ich hatte das Ticket jedoch zurück und konnte das Parkhaus endlich verlassen.

