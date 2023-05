Unberührte Wälder und Wiesen, Felsformationen, Bäche und atemberaubende Aussichten – sieben neue Wege lassen das Herz der Wanderer höher schlagen.

Wandern im Guttland

Die unberührte Natur des Guttlands auf sieben Trails entdecken

Pierre MOUSEL Unberührte Wälder und Wiesen, Felsformationen, Bäche und atemberaubende Aussichten – sieben neue Wege lassen das Herz der Wanderer höher schlagen.

Es ist das Resultat einer mehrjährigen Arbeit: Unter dem Motto „Kurze Qualitätswanderwege in der Region Guttland“ arbeitete der Tourismusverband Zentrum-Westen seit 2019 an einem Leader-Projekt, um das Wandernetz der Region zu überarbeiten und die Strategie „Qualität vor Quantität“ umzusetzen. Oberstes Ziel dabei war es, die schönsten Wanderwege zu bündeln. Ein Vorhaben, das sich durchaus sehen lassen kann, wie am Samstag bei der offiziellen Eröffnung der „Guttland.Trails“ zu erkennen war.

Und das nicht ohne Grund: Denn das Guttland ist Pilotregion für das neue europäische Label „Leading Quality Trails – Best of Europe, Day Walk“. In Zusammenarbeit mit dem europäischen und dem deutschen Wanderverband sei in den vergangenen Jahren ein neues Wandersiegel entwickelt worden, das sich auf Wanderwege mit einer Länge von vier bis 25 Kilometern bezieht, erklärte der stellvertretende Präsident des ORT Guttland, Henri Krier. Dementsprechend wurden sieben „Guttland.Trails“ geschaffen. Davon wurden der „Fuussepad“ (elf Kilometer) in Steinsel und der „Siwe Brécke-Wee“ (fünf Kilometer) in Reimberg bereits mit dem Wandersiegel des europäischen Wanderverbands ausgezeichnet.

3 Die Trails führen durch Wälder und entlang von Wiesen und Feldern. Foto: Pierre MOUSEL

um weitere Bilder zu sehen. Die Trails führen durch Wälder und entlang von Wiesen und Feldern. Foto: Pierre MOUSEL Bei der offiziellen Einweihung konnten die Besucher auf Tuchfühlung mit Alpakas gehen. Pierre MOUSEL Bürgermeister Michel Malherbe, Minister Claude Hagen und der stellvertretende Präsident des ORT Guttland, Henri Krier, übergaben die Wege offiziell ihrer Bestimmung. Foto: Pierre MOUSEL

Kraft und Freude in der Natur tanken, gehört ebenso zu den Zielen des Projektes. Dementsprechend führen die sieben Rundwanderwege zu besonderen Orten im unberührten Herzen Luxemburgs. Die Wanderer kommen durch märchenhafte Wälder und über ausgedehnte Flure, entlang malerischer landwirtschaftlicher Flächen und Obstplantagen, oder sanft plätschernder Bäche.

Beeindruckende Felsformationen und einzigartige Sandsteinhöhlen

Die Trails verteilen sich über die gesamte Region: So führt der anspruchsvolle Trail „Mamerleeën“ auf einer Länge von 7,6 Kilometern und einem Höhenunterschied von 226 Metern durch den Wald von Mersch nach Schoenfels. Dort kann der Wanderer unter anderem verborgene und beeindruckende Felsformationen und einzigartige Sandsteinhöhlen entdecken. Der Trail „Schéifferei“ startet beim Bahnhof in Lintgen, der „Fussepad“ in Steinsel und der „Biisser Weier“ in Bissen. In Walferdingen startet unterdessen Trail „Raschpëtzer“, der Wanderweg „Bildchen“ in Rollingen und der erst kürzlich vorgestellte „Siwe Brécke-Wee“ in Reimberg. Details zu den genauen Startpunkten und Längen der Trails sind online abrufbar.

