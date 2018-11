Die unbeliebte Tiefgarage

Unter der Baustelle des Großprojekts Royal-Hamilius befindet sich die neue, sechs Etagen umfassende Tiefgarage. Anders als in den Parkings in der Nähe gibt es dort tagsüber viele freie Plätze – diese haben jedoch ihren Preis.

Mit großem Pomp wurde Ende September die neue Tiefgarage mit 628 Stellplätzen am Royal-Hamilius in Betrieb genommen. Doch so viele Menschen wie bei der offiziellen Einweihung waren in den vergangenen Wochen wohl nicht mehr dort zu sehen. Denn während es tagsüber in den nahe gelegenen Tiefgaragen Knuedler und Saint-Esprit mitunter unmöglich ist, einen freien Stellplatz zu ergattern, wird der neue Parking kaum genutzt. Grund genug für das „Luxemburger Wort“, diesem Umstand auf den Grund zu gehen.

Beim Test gestaltet sich die Einfahrt in die Tiefgarage bereits als Herausforderung ...