Die Tram, eine Radpiste und die Platanen

Die Tram wird das Bild in der Avenue de la Liberté komplett verändert. Doch sowohl für die Fußgänger als auch für die Radfahrer wird sich im Zuge der Neugestaltung einiges ändern.

Kaum ist die Tramstrecke zwischen der Rout Bréck und der Place de l'Etoile offiziell in Betrieb, kündigt sich schon die nächste Etappe in dem Projekt an ...