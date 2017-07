(rr) - Vor zwei Wochen hat die Tram ihre erste Testfahrt über das Kirchberg-Plateau hingelegt. Am 10. Dezember wird sie ihre regulären Fahrten von der Luxexpo bis zum „Pont Grande-Duchesse Charlotte“ aufnehmen, eventuell sogar bis zum „Grand Théâtre“.



Die wichtigste Voraussetzung hierzu – die Verlegung der Schienen auf der Roten Brücke – begann am Dienstag. Am Glacisfeld, wo die Gleise bereits liegen, wird die Straßenbahn in einer zweiten Phase, im Frühjahr 2018, verkehren.

Premiers rail posés sur le pont rouge, le chantier avance bien pic.twitter.com/sb0ylNS72k — Francois Bausch (@fbausch) July 25, 2017