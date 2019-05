Die Todesstrafe in Luxemburg

Sie hat eine lange und fürchterliche Geschichte. Die Todesstrafe wurde vor 40 Jahren in Luxemburg abgeschafft.

Dort, wo einst das Herz des Mörders schlug, klafft heute ein Loch. Die Einschussspuren an dem zersplitterten Holzpfahl bezeugen Nikolaus Bernardys letzte Augenblicke. An ihm war der zum Tode Verurteilte gefesselt, als ein Erschießungskommando am 7. August 1948 zwölf Gewehrläufe auf ihn richtete.

Fünf Menschenleben hatte Bernardy auf dem Gewissen ...