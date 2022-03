Jennifer Pauwels aus Schifflingen fährt Anfang April an den Rand des Krieges und rettet Tiere – so viele wie möglich will sie nach Luxemburg bringen.

Lokales 4 1 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Krieg in Ukraine

Die Tierretter aus Schifflingen

Franziska JÄGER Jennifer Pauwels aus Schifflingen fährt Anfang April an den Rand des Krieges und rettet Tiere – so viele wie möglich will sie nach Luxemburg bringen.

Direkt weiterlesen? Für nur 2,50€ pro Woche können Sie diesen Artikel „Die Tierretter aus Schifflingen“ lesen und erhalten Zugang zu allen Artikeln. Immer und überall bestens informiert

Rund um die Uhr Zugriff auf unsere Premium-Artikel

Gratis Newsapp für Ihr Smartphone und Tablet Zu den Abonnements Bereits Abonnent? Hier einloggen.