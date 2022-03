Die Tankrechnung fällt ab Samstag wieder höher aus

Nach einem Rückgang in den vergangenen Tagen geht es mit den Preisen für Benzin, Diesel und Heizöl wieder aufwärts.

(jt) - Autofahrer in Luxemburg müssen ab Samstag wieder etwas mehr Geld mit zum Tanken nehmen. Sowohl Benzin als auch Diesel verteuern sich. Der Liter Benzin mit 95 Oktan kostet ab Mitternacht bis zu 1,687 Euro (plus 2,2 Cent), die Sorte mit 98 Oktan wird für 1,750 Euro je Liter abgegeben (plus 1,3 Cent).

Der Diesel springt wieder über die Marke von 1,7 Euro und kostet ab Samstag maximal 1,761 Euro pro Liter (plus 13,5 Cent). Wer 50 Liter Diesel tankt, muss somit eine Rechnung von 88,05 Euro begleichen – ein Plus von 6,75 Euro im Vergleich zum Vortag.

Auch beim Heizöl gibt es einen Preisaufschlag um bis zu 13,8 Cent je Liter.

