Jungen Menschen den Umgang mit Medien näher bringen, ist eines der Ziele des Concours jeune journaliste. Am Montag wurden die besten Projekte der Schüler ausgezeichnet.

Die Suche nach dem "typisch Luxemburg"

Was ist typisch Luxemburg? – Eine Frage, mit der sich die Bürger des Landes wohl nicht erst seit dem Start der Nation Branding- Kampagne des Wirtschaftsministeriums auseinandersetzen. Doch was ist es nun eigentlich, das die Besonderheit von Land und Leuten ausmacht?



Die Organisatoren des Wettbewerbs jeune journaliste haben die zugegeben nicht gerade einfache Frage an die junge Generation weitergegeben – an Primärschulkinder, Lyzeum Schüler und deren Lehrer. In diesem Sinne lautete das diesjährige Motto: „Typesch Lëtzebuerg!? Ee Land, seng Awunner, seng Macken“. Mehr als 50 Arbeiten waren zum Thema eingereicht worden. Herausgekommen sind teils informative, teils lustige und teils kunstvolle Projekte. Für knapp ein Dutzend der Arbeiten musste sich die Jury entscheiden. Ihre Favoriten wurden am Montag im Festsaal des Lycée des Arts et Métiers in Limpertsberg ausgezeichnet.



Im Festsaal des Lycée des Arts et Métiers wurden die besten Klassen ausgezeichnet. Foto: Chris Karaba

Mehrere Hundert Schüler hatten aus diesem Anlass in dem Saal Platz genommen. Hier wurden die Gewinnerprojekte kurz vorgestellt, wobei der Film von vier 4e- Klassen aus dem Lycée Michel Rodange für besonders viel Gelächter im Saal sorgte. Die Schüler hatten sich auf die Suche nach dem typischen Luxemburger gemacht und Personen in den Straßen befragt. Ein Passant meinte: „Nicht zu klein“, der andere dagegen: „Mittelgroß“, wieder ein anderer: „Etwas füllig“, der letzte machte dann die Verwirrung komplett: „Den typischen Luxemburger gibt es wohl nicht mehr“.



Fast schon eine Ausnahme war eine Klasse aus dem Lycée des Arts et Métiers, die für ihre Arbeit auf Papier und Schrift zurückgegriffen hatte, um Fakten über Luxemburg zu präsentieren. Die Schüler hatten mehrere unterschiedliche Broschüren drucken lassen. „Bei der Art der Ausarbeitung der Projekte hatten die Klassen und ihre Lehrer freie Hand“, sagt der Präsident des Presserats und Jurymitglied Paul Peckels. Außer dem Motto gab es keine konkreten Vorgaben.



Medien im Schulalltag

Auch wenn die Ausarbeitung der Projekte den Schülern und Lehrern eine Abwechslung bot und laut eigenen Aussagen sehr viel Spaß bereitet hat, so ist das Anliegen des Wettbewerbs doch ein ernstes. Der Umgang mit den Medien, ob nun in Form von Film, einer Internetseite, oder einer Broschüre, soll nämlich von klein auf gelernt werden. Medienbildung soll in der Schule mehr Platz einnehmen. Der Direktor des Script, Luc Weis, veranschaulicht dies, indem er davon sprach, dass zum Beispiel eine Art Medienpass eingeführt werden könnte, durch den dann ein bestimmtes Wissen nachgewiesen wird. „Die Schüler sollen früh in Kontakt mit Medien kommen und lernen selbst zu recherchieren und zu analysieren“, unterstreicht Paul Peckels.



Nicht zuletzt soll durch den Wettbewerb auch die Begeisterung für den Beruf des Journalisten entfacht werden, sodass manch einer später diesen Weg einschlägt. Dass Interesse besteht, zeigt der Erfolg des Wettbewerbs und so werden wohl auch nächstes Jahr der Presserat, das Zentrum für politische Bildung und das Script den Concours organisieren.