In Belval

Studentefoire beginnt am Donnerstag

Glenn SCHWALLER Die Studierendenmesse findet dieses Jahr im Hybridmodus statt. Neben dem Präsenzangebot in Belval gibt es mehrere Onlineveranstaltungen.

Was soll ich nach dem Schulabschluss studieren und welche Uni passt am besten zu mir? Es sind Fragen, die sich viele Schüler stellen, wenn das Ende ihrer Schulzeit immer näher rückt. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, können angehende Studierende am Donnerstag und Freitag die Studentefoire auf dem Universitätscampus in Belval besuchen.

Es ist die 36. Ausgabe der traditionellen Messe, die vom Bildungsministerium sowie der Studentenvereinigung ACEL organisiert wird.

Mehr als 100 Schausteller vor Ort

Wie bereits im Vorjahr findet sie nicht in den Expohallen in Kirchberg, sondern in Belval statt, dies an gleich mehreren Standorten auf dem Unicampus. So befinden sich die Informationsstände in der Maison du savoir, der Maison des arts et des étudiants ebenso wie in der Halle des poches à fonte.

Vor Ort vertreten sind über 100 Schausteller aus elf Ländern, darunter zahlreiche Universitäten und Hochschulen ebenso wie Studierendenvereinigungen und Botschaften. Zudem werden auch Vertreter des Bildungsministeriums in Belval sein, um beispielsweise Fragen zu den Finanzbeihilfen zu beantworten.

Messe findet in hybrider Form statt

Nachdem die Messe 2020 pandemiebedingt lediglich im Onlineformat organisiert werden konnte, wird sie in diesem Jahr, ebenso wie bereits 2021, im Hybridformat stattfinden.

So werden zahlreiche Schausteller, die nicht in Belval vertreten sind, ihre Informationsveranstaltungen sowie Webinare in Onlineform anbieten. Die entsprechende digitale Plattform, auf der zahlreiche Videos und Informationsdokumente zu finden sind, wird bis zum 28. Dezember verfügbar sein.

Informationen zur Studentefoire Die Studentefoire ist an beiden Tagen von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.mengstudien.lu. Für die Onlineveranstaltungen sowie den Zugriff auf Videos und weitere Informationsdokumente können Interessenten die digitale Plattform www.studentefoire.lu nutzen. Diese ist bereits seit Montag online und kann bis zum 28. Dezember genutzt werden.

