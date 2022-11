Exklusiv für Abonnenten

LW-Fotograf beim Luxair-Absturz

„Die Stille ist mir in Erinnerung geblieben“

Vor 18 Minuten

Guy Jallay war am 6. November 2002 kurz nach dem Absturz der Fokker am Unfallort in Niederanven. Er erinnert sich an die Geschehnisse.