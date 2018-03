"Die Stëmm hat nie gefragt"

Rosa Clemente

Die Crowdfunding-Aktion der Stëmm vun der Strooss sorgt momentan für Aufsehen. Am Mittwochabend meldete sich das Gesundheitsministerium zu Wort:"Die Stëmm hat uns nie um Hilfe gebeten." Am Donnerstag reagierte der Verwaltungsrat der Hilfsvereinigung darauf in einem offiziellen Schreiben.