Die LSAP-Sektion der Hauptstadt hat sich Mitte Januar eine neue Doppelspitze gegeben und befindet sich im Vorwahlkampf.

Lokales 3 Min.

Kommunalwahlen 2023

Die Stater Sozialisten wollen mehr

David THINNES Die LSAP-Sektion der Hauptstadt hat sich Mitte Januar eine neue Doppelspitze gegeben und befindet sich im Vorwahlkampf.

487 Tage vor den Kommunalwahlen 2023 befindet sich die LSAP-Sektion der Hauptstadt bereits im Vorwahlkampfmodus. So drückt es am Mittwoch auf jeden Fall einer der neuen Präsidenten der Sektion, Luc Decker, aus.

Die Sektion hat seit Ende Januar erstmals eine Doppelspitze: Neben Decker amtiert Mélanie Troian an der Spitze. Mitte Januar hatte die Generalversammlung zudem einen neuen Vorstand, der sich aus elf Personen zusammensetzt, gewählt. Im Vergleich zu vorher ist das eine beträchtliche Verkleinerung, setze sich der Vorstand doch aus 25 Vertretern zusammen.

Coronaflaute bei den Geschäftsleuten Die Demos schädigen dem Geschäft, meint Mireille Rahmé-Bley, die Präsidentin des Geschäftsverbandes. Es gäbe aber noch größere Probleme.

Und das Ziel ist klar. „Wir wollen mindestens einen Sitz im Gemeinderat mehr“, sagt das Führungsduo, wie auch Gabriel Boisanté, aktuell einer von drei Räten.

Zwei von drei wieder mit dabei

Mit welchem Personal die Stater Sozialisten, die 2017 mit 11,09 Prozent der Stimmen viertstärkste Kraft in der Hauptstadt waren, diese Aufgabe angehen wollen, steht noch nicht fest. Boisanté, der bis Januar Präsident der Stater Sozialisten war, meldete seine Bereitschaft zu einer erneuten Kandidatur an. Auch die Doppelspitze ist bereit, ihre Namen auf die Liste zu schreiben. Aber: „Wir brauchen auch frisches Blut“, so Troian. Der ehemalige Schwimmer Luc Decker stand 2011 bereits auf der LSAP-Liste in der Hauptstadt und wurde als Fünfter bei den Sozialisten gewählt, knapp hinter Marc Angel.

Wir müssen neue Wege und Ideen finden, um an die Bürger zu gelangen. LSAP-Rat Gabriel Boisanté

Rätin Cathy Fayot hat noch keine Entscheidung getroffen, wie sie auf LW-Nachfrage mitteilt. Rat Tom Krieps erklärt sich indes bereit, noch einmal zu kandidieren.

Die LSAP-Sektion der Hauptstadt strebt für den Wahlkampf vor allem den Weg in die Viertel an. Man sei sich aber bewusst, dass der Wahlkampf bedingt durch die Corona-Pandemie nicht gleich geführt wird wie sonst. „Wir müssen neue Wege und Ideen finden, um an die Bürger zu kommen. Hier stelle ich mir vor, dass es Versammlungen mit weniger Menschen, dafür aber häufiger gibt“, blickt Boisanté voraus. Außerdem soll es eine enge Zusammenarbeit mit den mehr als 300 Mitgliedern der Sektion geben.

Polfer oder Cahen?

Die LSAP ist damit die erste Partei aus der Hauptstadt, die den Wahlkampf einläutet. Bis die anderen Parteien, vor allem jene, die in der Verantwortung stehen, ihre Ausrichtung - vor allem auf personeller Ebene - bekannt geben, könnte es noch dauern. Bei der DP stellt sich vor allem eine Frage: Kandidiert Bürgermeisterin Lydie Polfer noch einmal? Immer wieder fällt in diesem Zusammenhang der Name von Corinne Cahen.

Lösungssuche für einen trostlosen Platz Der Staat wünscht sich einen unterirdischen Fahrradparking, die Stadt Luxemburg eine Bürgerbeteiligung. Besitzer der Place de la Gare ist die CFL.

Der DP-Koalitionspartner CSV hat es diesbezüglich wohl etwas leichter. Dass der Erste Schöffe Serge Wilmes einen Anspruch auf den höchsten Posten in der Hauptstadt stellen wird, wäre keine Überraschung. Seit dem Zweiten Weltkrieg musste die DP nur einmal den Bürgermeisterposten abgeben - 1963 an die LSAP mit Paul Wilwertz.

Die Kommunalwahlen gelten auch als Wegweiser für die Parlamentswahlen, die im Oktober 2023 stattfinden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.