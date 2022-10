Zehn Prozent mehr gibt es 2023 bei der "allocation solidaire" und bei der Energieprämie. Das Interesse hält sich bislang in Grenzen.

Energiekrise

Die Stadt Luxemburg erhöht Prämien und Beihilfen

Vom kommenden Jahr an gibt es für einige Bewohner der Stadt Luxemburg eine höhere finanzielle Unterstützung. Die vor einigen Monaten eingeführte Energieprämie wird um zehn Prozent ansteigen, genauso wie die „allocation de solidarité“. Zudem wurden noch weitere Erhöhungen und Hilfen entschieden.

Der Schöffenrat der Hauptstadt hat diese Maßnahmen ausgearbeitet. Diese wurden am Montagabend in einer Kommissionssitzung (Finanzen, Soziales, Umwelt, Kultur und Subsidien) zum Großteil angenommen. Am Montag wird dann im Gemeinderat ebenfalls über dieses Paket diskutiert.

Bei der Energieprämie erhält eine vierköpfige Familie vom kommenden Jahr an 385 Euro anstelle von 350 Euro. Diese Zulage können jene Bürger der Stadt Luxemburg beantragen, die auch die „allocation de vie chère“ vom nationalen Solidaritätsfonds erhalten. Diese wird anhand von monatlichen Einkommenshöchstgrenzen errechnet.

Im März dieses Jahres hatte der Schöffenrat diese Prämie eingeführt. Dennoch hält sich die Anfrage in Grenzen, wie Laurent Mosar (CSV), Finanzschöffen der Stadt Luxemburg, auf Nachfrage verrät: „Etwa 50, 60 Personen haben diese Prämie angefragt. Wir wissen nicht genau, warum das Interesse nicht so groß ist.“ Etwa 4.000 Haushalte kommen insgesamt dafür infrage.

Unterstützung für Käufer

Der Schöffenrat überlegt nun eine Kampagne zu lancieren, um auf diese Unterstützung hinzuweisen. Dies gilt auch für die „allocation solidaire“, die ebenfalls um zehn Prozent erhöht wird. Für einen vierköpfigen Haushalt steigt die Hilfe von 780 auf 870 Euro. Für diese beiden Hilfen sind momentan 3,2 Millionen Euro vorgesehen.

Die Energieprämie steigt um zehn Prozent. Foto: Anouk Antony

Ebenfalls entschieden hat der Schöffenrat, dass das Einfrieren der Mieten der Sozialwohnungen auch 2023 fortgesetzt wird. Dazu kommt im Wohnungsbereich noch eine Erhöhung der „prime de construction“ um 50 Prozent. Dies richtet sich an Personen, die ihre erste Wohnung auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg kaufen. „Diese wurde seit 2008 nicht mehr erhöht“, so Mosar. Für eine Familie mit zwei Kindern kommt eine Summe von 9.400 Euro zusammen.

Laurent Mosar ist sich dennoch bewusst, dass die Preise in der Hauptstadt immer noch hoch sind: „Für uns war wichtig, die Menschen, die sich etwas kaufen wollen, zu unterstützen.“

Repair-Café in Merl?

Der Schöffenrat nutzte die Gelegenheit, um auch die Subsidien für Einwohner im Klimabereich zu überarbeiten. So werden etwa energetische Renovierungen oder Installation von Fotovoltaikanlagen unterstützt, dies mit 50 Prozent des Betrages, den man vom Staat erhält. Wer sich eine neue Waschmaschine oder einen Trockner – mit der höchsten Energieklasse – kauft, profitiert von einem Subsidium von maximal 100 Euro.

Der Schöffenrat möchte in Zukunft einen anderen Bereich vermehrt fördern – und zwar das Reparieren von Elektrogeräten. „Wir möchten die Menschen zum Reparieren anregen, ehe sie etwas wegschmeißen und ein neues Gerät kaufen“, erklärt der Umweltschöffe Patrick Goldschmidt. Die Stadt Luxemburg bezahlt 75 Prozent einer Reparatur zurück. Dies soll in Zukunft auch in den jeweiligen Geschäften möglich sein.

Goldschmidt kann sich auch vorstellen, dass auf dem neuen Gelände des Service Hygiene beim Friedhof in Merl auch ein Repair-Café entsteht.

