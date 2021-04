Seit Jahren belastet das Enteisungsabwasser die Umwelt rund um den Findeler Airport – ist nun endlich eine Lösung in Sicht?

Die schmutzigen Ausflüsse des Luxemburger Flughafens

Seit Jahren belastet das Enteisungsabwasser die Umwelt rund um den Findeler Airport – ist nun endlich eine Lösung in Sicht?

Von Rita Ruppert und Jörg Tschürtz

Nach der Verschmutzung der Birelerbaach und der Stackelgesgriecht im Naturschutzgebiet Birelergrond steht der Flughafen Findel erneut als Umweltsünder am Pranger. Spaziergängern war in den vergangenen Wochen eine grünlich bis bläuliche Verfärbung der beiden Bäche, gepaart mit beißendem Kanalgeruch, aufgefallen. Nun bestätigt das Wasserwirtschaftsamt: Die Ursache für die Verschmutzung ist tatsächlich auf dem nahe gelegenen Flughafengelände zu suchen – und es ist nicht das erste Mal, dass das Problem aufgetreten ist.

Ende März roch es im idyllischen Naturschutzgebiet im Birelergrund wie in einer Kläranlage. Schuld daran ist ein Abwasserpilz, der sich im Regenwasser-Rückhaltebecken am Airport während der kalten Jahreszeit breit gemacht hatte und in die naheliegenden Bäche übergeschwappt war. Im Fließgewässer angelangt, sterben die Bakterien aufgrund ausbleibender Nahrungsgrundlage langsam ab und zersetzen sich – dabei kann ein unangenehmer Geruch entstehen.

Brisant: Im Wald im Birelergrund befindet sich ein Quellenschutzgebiet. Aufgrund der kürzlichen Verschmutzung musste der Service des eaux der Stadt Luxemburg die potenziell betroffenen Trinkwasserquellen vorsorglich außer Betrieb nehmen. Zusätzliche Untersuchungen wurden veranlasst. „Die Trinkwasserversorgung wurde dementsprechend umgestellt und es besteht kein Risiko für die Verbraucher“, beruhigt das Wasserwirtschaftsamt auf LW-Nachfrage.



Spaziergänger meldeten die Wasserverschmutzung im Birelergrund beim Notruf 112. Foto: privat

Dass sich Abwasserpilz in beiden Wasserläufen befand, war bereits Mitte Februar bei einer Kontrolle aufgefallen. Ende März wurde die Feuerwehr gerufen, um die Sache genauer zu überprüfen. Zwar konnte mittlerweile eine vermutete Verunreinigung durch kohlenwasserstoffhaltige Substanzen wie etwa Glykol ausgeschlossen werden. Die Bäche waren jedoch biologisch stark beeinträchtigt – die Wasserproben deuteten auf einen hohen Sauerstoffmangel hin. Die Messwerte in der Syr zeigten indes keine Auffälligkeiten.

„Über die Wintermonate kommt es durch die Enteisung der Tragflächen zu einer hohen organischen Fracht des Regenwassers und somit, durch den Überlauf des Beckens, folglich auch in den Bächen“, teilte Luc Zwank, beigeordneter Direktor des Wasserwirtschaftsamts, vorvergangene Woche per E-Mail mit. „Mittlerweile ist das Becken leer, und die Schieber geschlossen, da aktuell keine großen Niederschläge stattgefunden haben. Es gibt demnach aktuell keinen nennenswerten Überlauf des Beckens mehr.“



Bei den landläufig als Abwasserpilz bezeichneten Mikroorganismen handelt es sich um verschiedene Arten von Bakterien, die in mit Abwasser belasteten fließenden Gewässern, in Kanalleitungen oder in Kläranlagen vorkommen. Die Pilze bilden sich, wenn ein Gewässer über längere Zeit einer Zufuhr von Kohlenstoff ausgesetzt ist. Im Fall des Flughafens landen Chemikalien, die zur Enteisung von Flugzeugen und Bodenflächen verwendet werden, zusammen mit dem Regenwasser im Rückhaltebecken.

Die Umweltprobleme im Birelergrund sind nicht neu und den Behörden seit Jahren bekannt. Auf dem Flughafen werden jedes Jahr in den Wintermonaten viele tausende Liter Chemikalien versprüht, um Flugzeuge und Bodenflächen zu enteisen. Ohne den Einsatz dieser Produkte drohen bei Eis und Schnee gefährliche Situationen auf der Start- und Landebahn. Zu den am Flughafen verwendeten Substanzen zählen unter anderem das Frostschutzmittel Glykol sowie so genannte Formiate, die Salze und Ester der Ameisensäure.



Auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ konnte der Flughafenbetreiber Lux-Airport keine Auskunft darüber geben, wie viele Liter Enteisungsmittel im vergangenen Winter oder in den Vorjahren benutzt wurden. Die verwendeten Produkte entsprächen internationalen Standards, heißt es.

Die Karte zeigt den Standort des Rückhaltebeckens am Flughafengelände.



Neues Rückhaltebecken, Kollektor zur Kläranlage

Auf eine Lösung des Dauerproblems mit der Enteisungsflüssigkeit des Flughafens hofft man auch beim Sidest, dem „Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l'Est“. „Das neue Rückhaltebecken am Flughafen Findel, das ein Fassungsvermögen von 10.000 Kubikmeter hat, wird demnächst fertiggestellt“, erklärt Jean-Marie Ries, Direktor des Abwassersyndikats. Dies entspricht ungefähr dem Inhalt von drei olympischen Schwimmbecken.

Anschließend beginnt der Bau eines Kollektors zur Kläranlage in Übersyren, der eine bessere Reinigung der schmutzigen Ausflüsse des Flughafens ermöglichen soll. Laut Ries ist zudem eine intelligente Steuerung des Abwassers am Flughafen notwendig. Diese soll ein Überschwappen des Beckens bei starken Niederschlägen verhindern.

Lux-Airport verweist darauf, dass das Abwassersystem am Flughafen „kontinuierlich weiterentwickelt“ werde. Man habe etwa in ein Spezialfahrzeug und zusätzliches Equipment investiert, „um Flugzeugenteisungsmittel direkt am Ort der Enteisung aufzunehmen und dadurch Spitzenbelastungen des Abwassersystems zu vermeiden“. Neben dem neuen Rückhaltebecken im Bereich der Abstellflächen befindet sich ein weiteres Becken im Bereich der Flugbetriebsflächen in Planung.



Verschmutzungen wie kürzlich im Birelergrund sollen dann der Vergangenheit angehören. Spaziergänger und Umweltfreunde halten bis dahin weiterhin Nasen und Augen offen.

