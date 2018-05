Rund 2.000 Radsportler gingen am Samstag bei der von Fränk Schleck organisierten Radrundfahrt "Schleck Gran Fondo" an den Start.

Die Schleck Gran Fondo führte über Koppen ins Müllerthal

Zwei Strecken über 155 und 85 Kilometer hatten die Radfahrer am Samstag bei der "Schleck Grand Fondo"-Rundfahrt zur Auswahl.

(asc) - In Bad Mondorf ging am Samstag die zweite Auflage der Radrundfahrt "Schleck Gran Fondo" über die Bühne. Rund 2.000 Radsportler gingen bei der von Fränk Schleck organisierten Radtour an den Start. Darunter auch die Radsportlegende und einstiger Tour de France-Gewinner Miguel Indurain.



19 Fränk Schleck und Jens Voigt Foto: Serge Waldbillig

Fränk Schleck und Jens Voigt Foto: Serge Waldbillig
Fränk und Andy Schleck zusammen mit Miguel Indurain (v.r.n.l.) Foto: Serge Waldbillig
Fränk Schleck und Chamberpräsident Mars Di Bartolomeo Foto: Serge Waldbillig
Außenminister Jean Asselborn und Andy Schleck Foto: Serge Waldbillig
Gleich gehts los. Die Teilnehmer warten auf den Startschuss. Foto: Serge Waldbillig
Im Anstieg nach Dreiborn Foto: Serge Waldbillig
Anstieg In Canach Foto: Serge Waldbillig
Im Anstieg von Bourglinster Foto: Serge Waldbillig
Das Peloton angeführt von Andy Schleck Foto: Serge Waldbillig
Gemeinsam ins Ziel Foto: Serge Waldbillig
Für jeden Teilnehmer gab es eine Medaille mit der Aufschrift "Schleck Gran Fondo 2018". Foto: Serge Waldbillig
Eine kostenlose Massage nach der Fahrt Foto: Serge Waldbillig
Fränk Schleck beim Signieren seiner Biografie Foto: Serge Waldbillig
Auch für Animation war bestens gesorgt. Foto: Serge Waldbillig
Geschicklichkeitsparcours für den Nachwuchs Foto: Serge Waldbillig
Ein kühles Bier nach der Anstrengung Foto: Serge Waldbillig

Schleck zeigte den Radfahrern auf dem 155 Kilometer langen Parcours seine Trainingsstrecke.

Der Startschuss für das „Schleck Gran Fondo“-Rennen fiel um 9.30 Uhr. Zwei Strecken hatten die Teilnehmer zur Auswahl. Einmal Fränk Schlecks tägliche Trainingsstrecke, die über 155 Kilometer bis Berdorf und Befort und über Bourglinster wieder zurück zur Mosel und nach Bad Mondorf führte. Diese Strecke mit ihren 2.500 Höhenmetern forderte die Teilnehmer richtig heraus.

Bei der zweiten und kürzeren Strecke des Jedermann-Rennens mit Zeitnahme mussten die Teilnehmer "nur" 85 Kilometer und 1.200 Höhenmeter bewältigen. Der Startschuss für diese kürzere Tour wurde um 10 Uhr abgefeuert. Bei beiden Strecken erfolgte die Zeitnahme per Chip.



Den ganzen Tag über gibt es im Start- und Zielbereich Verpflegungsstände und Kinderanimation. Schon am Samstag hatte eine Pasta-Party für alle Teilnehmer stattgefunden.