Seit fast 20 Jahren befindet sich die N10 zwischen Reisdorf und Hoesdorf in einem desolaten Zustand. Bis Ende 2024 wird sich das ändern.

Erneuerung der N10

Die "schlechteste Straße des Öslings" wird instand gesetzt

Wenn sogar Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) von der „schlechtesten Straße im gesamten Ösling“ spricht, dann ist die Zeit für eine Instandsetzung gekommen. Dabei mussten die Einwohner der Gemeinde Reisdorf fast 20 Jahre auf diese Erneuerung warten. Seit langem befindet sich die N10 zwischen Reisdorf und Hoesdorf nämlich in einem desolaten Zustand.

Provisorische Leitplanken, notdürftig reparierte Straßenabschnitte und fehlende Fahrbahnmarkierungen – die Liste der Mängel ist groß. Pläne für die Instandsetzung dieser Strecke wurden immer wieder verschoben. Genauso oft wurden diesbezüglich auch parlamentarische Fragen an den zuständigen Minister gerichtet.

Mit dem ersten Spatenstich wird das Vorhaben nun, nach langem Warten, Realität. Die Einwohner der Gemeinde Reisdorf dürften dabei aufatmen – auch, wenn die kommenden beiden Jahre mit deutlichen Umwegen verbunden sind. „Durch diese Baustelle liegen die Ortschaften Hoesdorf und Reisdorf sehr weit auseinander“, betonte der Reisdorfer Bürgermeister, Jean-Pierre Schiltz, am Freitagnachmittag. Durch die Straßensperrung müssen die Bürger nämlich kilometerlange Umwege – von Hoesdorf über Bleesbrück und Moestroff bis nach Reisdorf – in Kauf nehmen. Um Zeit zu sparen, wird der Schultransport hingegen über die Fahrradstrecke geleitet.

Auf einer Strecke von 2,3 Kilometern wird die N10 instandgesetzt und stabilisiert. Foto: Nadine Schartz

Nach der Instandsetzung bleibt die Route gleich, mit Ausnahme jenes Abschnittes, der sich auf dem Reisdorfer Plateau befindet. Dort wird die scharfe Doppelkurve durch eine Kurve mit einem großen Radius ersetzt. Die alte Straße wird ausgehoben, das Gelände ausgeglichen und die Seitenstreifen an die angrenzenden Acker- und Weideflächen angepasst. Der neu gestaltete Abschnitt mit einer Gesamtlänge von 2,3 Kilometern wird eine Breite von sechs Metern haben. In Hoesdorf wird auf beiden Seiten der Fahrbahn ein Bürgersteig geschaffen. Der Gehweg auf der rechten Seite mündet in den von Wallendorf kommenden Radweg und wird bis zum Ortskern von Hoesdorf verlängert.

Lange mussten die Bürger der Gemeinde auf den ersten Spatenstich warten. Foto: Nadine Schartz

Die Ursache für die lange Verzögerung liegt laut François Bausch in der Komplexität des Projekts, dies aufgrund der geologischen Situation, der landschaftlichen Auswirkungen und des Risikos von Erdrutschen. So müssen auf der Strecke besondere Maßnahmen zur Stabilisierung der Straße beziehungsweise der Böschungen ergriffen werden. So wird unter anderem eine 500 Meter lange Erdwand gebaut, um die Stabilität der Straße zu gewährleisten. Tatsächlich kam es in den vergangenen beiden Jahren dort bereits zu Erdrutschen, was zu einer Unterhöhlung der Straße führte.

Die Arbeiten, die mit 5 Millionen Euro zu Buche schlagen, sollen bis zum Winter 2024 abgeschlossen sein.

