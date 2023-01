In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um unhandliche Postsendungen.

Die Sache mit den Paketen

Sophie HERMES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um unhandliche Postsendungen.

In regelmäßigen Abständen werden Pakete zu mir nach Hause geliefert. Der Paketbote muss mittlerweile wohl denken, ich sei einkaufssüchtig, steht doch immer mein Name auf der Verpackung. Doch ich kann ihn an dieser Stelle beruhigen: So schlimm ist es nicht. Denn die meisten Pakete sind gar nicht für mich. Dass ich als Empfänger vermerkt bin, erklärt sich vermutlich lediglich dadurch, dass ich diejenige bin, die am häufigsten Zuhause ist.

Das erste Mal wurde ich von dem Paket regelrecht überrascht. Ich kann mich genau erinnern, wie ich damals freute. Jemand hat mir eine Überraschung gemacht, so mein Gedanke. Die Freude hielt jedoch nur an, bis ich das Paket geöffnet hatte - und Werkstattzubehör in der Hand hielt.

Da ich weitere Enttäuschungen vermeiden will und für Schraubenzieher, Rostentferner und Ähnliches nur wenig Verwendung habe, erkundige ich mich seither, ob etwas auf meinen Namen bestellt wurde. Ist das der Fall, öffne ich das Paket gar nicht erst.

Neulich hatte ich nun aber den Paketboten verpasst. Und so musste ich die Sendung im Postbüro abholen. In meiner Naivität hatte ich mich zu Fuß auf den Weg dorthin gemacht. Denn auf die Idee, dass sich hinter den Zetteln aus dem Briefkasten etwas Unhandliches oder Schweres verstecken könnte, war ich nicht gekommen.

Und dann stand ich da. Mit einem zwar eher kleinen, dafür aber umso schwereren Paket. Nur mit Mühe schaffte ich den Weg nach Hause. Vor der Haustür passierte mir dann das Missgeschick. Als ich die Tür aufschließen und gleichzeitig mein Telefon beantworten wollte, entwischte mir das Paket und landete unsanft auf meinem Fuß.

Die Zehen haben es überstanden. Dennoch werde ich das nächste Mal vorsichtshalber fragen, was sich hinter der Fracht verbirgt.

