Die Sache mit den Fähnchen

Jacques GANSER Farbenfrohes Szenario allenthalben, wenn die Fahnen vieler Fußballnationen im Winde wehen. Doch was ist im Umgang mit der Nationalfahne eigentlich erlaubt und was nicht?

Das Szenario wiederholt sich alle zwei Jahre: mit dem Start der Fußballeuropa- beziehungsweise Weltmeisterschaft dekorieren die Flaggen vieler Nationen die Straßen und Häuser. Doch welche Regeln gelten eigentlich beim Hissen einer fremden Fahne? Der Gesetzgeber gibt sich hier übrigens genau wie die Luxemburger selbst, ziemlich entspannt, wenn es um Nationalsymbole geht.



Keine Vorschrift



„Es gibt in Luxemburg keine Regelung, die das Hissen einer fremden Fahne verbietet oder regelt. Es gibt auch keine Vorschrift, die luxemburgische Fahne zugleich mit der fremden Fahne zu hissen. Jeder kann hier tun und lassen, was er will“, so René Klein, Präsident der staatlichen Heraldikkommission und damit zuständig für sämtliche mit nationaler und historischer Symbolik beladenen Wappen und Fahnen. In Luxemburg fällt das Hissen einer Flagge unter die freie Meinungsäußerung, übrigens genauso wie in vielen anderen europäischen Staaten wie Deutschland, Österreich oder auch noch der Schweiz.

Jeder kann also auf seinem privaten oder seinem Firmengelände die internationalen Fahnen hissen, die er möchte. Vorausgesetzt, sie verstoßen nicht gegen den guten Geschmack und tragen keine nationalsozialistischen Symbole. Nur in Polen und Dänemark sind fremde Flaggen untersagt und dürfen nur mit Ausnahmegenehmigungen und bei speziellen Anlässen gehisst werden.

In der luxemburgischen Gesetzgebung sind einzig die missbräuchliche Verwendung der Nationalflagge sowie die Vermarktung der Nationalsymbole verboten. Sie können mit einer Geldstrafe von bis zu 5 000 Euro geahndet werden. Ein weitergehendes Regelwerk, was den Umgang mit Fahnen betrifft, besteht nicht.



Roter Löwe oder Trikolore

Ansonsten kann anstelle der rot-weiß-blauen Fahne übrigens auch der rote Löwe gleichberechtigt zum Einsatz kommen. Die an vielen Fassaden zusammen mit ausländischen Fahnen angebrachten luxemburgischen Trikoloren sind also keine Verpflichtung, sondern einzig und allein ein Respektzeichen der ausländischen Fußballfans für ihre neue Heimat. Ohnehin sieht man selten so viele luxemburgische Fahnen wie bei großen Fußballereignissen. Auch wenn das Großherzogtum dabei meistens keine Rolle spielt.