Blumenkästen installiert

Die Rue Origer soll sicherer für Radfahrer werden

David THINNES Im hauptstädtischen Bahnhofsviertel soll verhindert werden, dass Autofahrer den Radweg als Parkplatz benutzen.

In der Rue Jean Origer trennen seit Anfang der Woche Blumenkästen die Radwege von der Fahrbahn für Autos und Busse. Die Stadt Luxemburg hat diese Installation vorgenommen, damit Radfahrer sicherer durch diese Straße im hauptstädtischen Bahnhofsviertel kommen.

Die Rue Jean Origer verbindet die Avenue de la Liberté mit der Avenue de la Gare. An dieser Stelle bestand in der Vergangenheit das Problem, dass sich Autos auf die Radwege und Bürgersteige geparkt haben. Dies soll nun verhindert werden.

In den sozialen Medien kursieren aber schon wieder Fotos, die zeigen, dass das Prinzip der Kästen nicht bei jedem Verkehrsteilnehmer angekommen ist. Wer den Radweg also weiterhin als Parkplatz nutzt und dabei erwischt wird, muss einen Strafzettel in Höhe von 74 Euro bezahlen.

