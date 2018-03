Die Rue Darwin soll's in Gasperich richten

Eine Lösung muss her. Der Durchgangsverkehr geht vielen Anrainern im Wohnviertel Gasperich auf die Nerven. Aber wo soll er hin? Schließlich möchte auch niemand anderes die Fahrzeuge vor seiner Haustür.

Für die Anrainer des Wohnviertels in Gasperich scheint das Treffen mit Hauptstadtbürgermeisterin Lydie Polfer bereits zum festen Termin geworden zu sein. Zum dritten Mal findet ein solches in der Sporthalle der Grundschule in der Rue G. Rossini statt. Das Interesse ist groß. Wer noch nicht weiß, wohin, folgt einfach der Menschenmenge, die wie vor einer Kinovorführung in die Halle strömt.



Rund 200 Personen sind gekommen, um sich über den Erfolg oder Misserfolg der bisherigen Straßenführung unterrichten zu lassen und zu erfahren, wie der Verkehrsfluss in ihrem Viertel in Zukunft optimiert werden soll ...