(nas) - In der Nacht zum Sonntag mussten die Rettungsdienst gleich mehrmals wegen Bränden ausrücken.



So stand am Samstag gegen 22.30 Uhr in Rosport ein Feld in Flammen. In Düdelingen brannte am Sonntag um 1.29 Uhr ein Stromverteiler, während um 3.40 Uhr mehrere Baubuden in "Fridhaff" Feuer gefangen hatten.

Bei allen Vorfällen waren sowohl die zuständigen Einsatzzentren sowie die Polizei vor Ort.