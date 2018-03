Ein Löwenkopf wird die künftigen Uniformen und das Material des Corps grand-ducal d'incendie et de secours zieren. Doch, dass es gerade ein Löwe ist, hat auch einen Grund.

Die Reform des Rettungswesens wird durch neues Logo sichtbar

Ein Löwenkopf wird künftig das Logo des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) zieren. Dieser gibt dann freiwilligen Feuerwehren, der Protection civile, den hauptamtlichen Rettungshelfern, dem Samu-Dienst und der Flughafenfeuerwehr, die alle vom 1. Juli an in einer Struktur zusammengelegt werden, eine gemeinsame visuelle Identität.

Logo: CGDIS

In die Gestaltung des neuen Logos wurde einiges an Zeit und Geld investiert. 10.000 Euro hat die Ausarbeitung gekostet. Entworfen wurde es von der Kommunikationsagentur Accentaigu aus Steinfort. Zwar erkennt nicht jeder den weißen Löwenkopf auf blauem Untergrund auf Anhieb, doch wer weiß, wonach er sucht, der sollte dennoch schnell fündig werden.



Den Verantwortlichen jedenfalls gefällt das moderne Logo in den Nationalfarben des Landes. Und da der neue künftige Dienst „grand-ducal“ im Namen trägt, und der Löwe deshalb auch extra gekrönt wurde, durfte die Meinung des Großherzogs nicht fehlen. So wurde ihm vor zwei Wochen das neue Logo vorgestellt, wie Alain Becker, Direktor der Rettungsdienste, erzählt. Doch es scheint, als sei dessen Geschmack getroffen worden, und so wurde am Montag die neue visuelle Signatur schließlich auch den Vertretern der Presse präsentiert.

600 bis 800 neue Stellen im Rettungswesen



„Der Löwe schaut nicht zur Seite, sondern nach vorne, was zeigen soll, dass er wachsam ist. Also, in unserem Fall, dass der Rettungsdienst wachsam ist“, erklärt Alain Becker. Darüber hinaus lasse sich das Logo stark vereinfachen, um verschiedene Abwandlungen davon zu machen. Dies ist wichtig, denn es wird möglicherweise alles, vom Rettungswagen bis zum Briefpapier, zieren, ebenso wie die Uniformen der momentan rund 550 hauptberuflichen und 5.000 freiwilligen Rettungsdienstler.



Reform der Rettungsdienste: Ziel vor Augen

In den vergangenen Monaten wurden eifrig Mitarbeiter für die neue Struktur rekrutiert, aber es sollen noch 600 bis 800 mehr werden. Mit der Reform würden es mehr Karrierelaufbahnen geben, sodass wohl auch mehr Frauen beim Rettungsdienst arbeiten werden, so Innenminister Dan Kersch (LSAP). Außerdem würden in Zukunft sicherlich auch Experten aus dem Ausland einen wichtigen Beitrag im Rettungswesen leisten.



Stand der Dinge „Die Mission ist noch nicht abgeschlossen“, sagte Innenminister Dan Kersch gleich zu Beginn der Pressekonferenz am Montag. Von 17 Ausführungsreglementen seien sechs auf dem Instanzenweg, elf seien kurz davor, abgeschlossen zu werden.

Abgeschlossen seien etwa die Rekrutierung und die Ausbildung der Berufsfeuerwehr. Dabei wurde erstmals das Berufsprofil „Pompjee“ erstellt. Vom 1. April an wird der Samu-Dienst der Verwaltung der Rettungsdienste und dem Innenministerium unterstehen. Momentan gibt es drei Dienste, man sei sich aber bewusst, dass dies in Zukunft nicht reiche, so der Minister. Außerdem nehme der Verwaltungsrat, bestehend aus acht Vertretern aus den Gemeinden und aus acht Vertretern des Staates, vom 1. April an seine Arbeit auf. Dan Kersch möchte dem Ministerrat den aktuellen Direktor der Rettungsdienste, Alain Becker, als ersten Präsidenten vorschlagen.

Eine Änderung für die Mitarbeiter der Rettungsdienste wird auch eine neue Befehlskette sein. Ein Rettungskommandant wird bei einem Einsatz dann die Leitung übernehmen und alles koordinieren.

Vom 1. Juli an soll dann das gesamte neue Corps grand-ducal den Betrieb aufnehmen.