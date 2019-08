Die Qualität der Betreuung auf dem Prüfstand

In Luxemburg werden alle Betreuungseinrichtungen für Kinder auf ihr pädagogisches Angebot geprüft. Die Vereinigung Inter-Actions durchführt zusätzlich noch einen eigenen, internen Qualitätscheck.

Zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen, kommt für viele Eltern heutzutage nicht mehr infrage. Zu groß ist der finanzielle Druck oder der Wille, selbst Karriere zu machen. Unterstützung finden sie beispielsweise in sogenannten non-formalen Bildungseinrichtungen, wie unter anderem die Services d’éducation et d’accueil (SEA) – in anderen Worten: die Crèches und Maisons relais.

Dem jüngsten Bericht des Bildungsministeriums zufolge zählt das Großherzogtum derzeit 848 solcher Einrichtungen ...