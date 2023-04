Seit Dienstag kam es im Großherzogtum zu mehreren Einbrüchen in Häuser, Wohnungen und Fahrzeugen.

Kriminalität

Die Polizei meldet mehrere Einbrüche am Dienstag und Mittwoch

Seit Dienstag kam es im Großherzogtum zu mehreren Einbrüchen in Häuser, Wohnungen und Fahrzeugen.

(MS) - Seit Dienstag kam es in Luxemburg zu insgesamt sechs Einbrüchen. Der Polizei wurde am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Einbruch in eine Wohnung in der Route de Kehlen in Mamer gemeldet. An der Gebäuderückseite wurde eine Fenstertür aufgebrochen. Die Einbrecher durchwühlten dort sämtliche Räume. Angaben zu möglich gestohlenen Wertgegenständen sind noch nicht bekannt.

Ebenfalls am Dienstag wurde in eine Wohnung in der Rue de Schifflange in Esch/Alzette eingebrochen. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters gelangten der oder die Täter ins Innere. Bei einem dritten Einbruch am Dienstag kam es in einem Einfamilienhaus in der Rue Hiehl in Sandweiler. Dabei wurde Bargeld gestohlen.

In der Nach von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in mehrere Container einer Baustelle in der Rue Camille Sutor in Ermsdorf. Dort wurden diverse Arbeitsmaschinen verschiedener Firmen gestohlen. In der Rue de Bouillon in Luxemburg-Hollerich wurde am Dienstagabend, bzw. in der Nacht in eine Lagerhalle eingebrochen und zwei Motorsägen und eine Kaffeemaschine wurden entwendet. Es wurde ebenfalls ein Beleuchtungsdetektor beschädigt.

Über Nacht wurden Firmenfahrzeuge in der Rue d’Oberkorn in Zolwer, Rue du Travail in Oberkorn, Rue Batty Weber in Differdingen, Rue Gare-Usines in Düdelingen, in der Z.A.C. Klengbousbierg in Bissen aufgebrochen. Baumaterial, Arbeitsgeräte und Werkzeug wurden gestohlen.

In allen Fällen wurde Anzeige erstattet, je nach Gegebenheiten eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt und Ermittlungen eingeleitet.

