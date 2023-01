Die Polizei sucht einen Mann, der am 09. August 2022 an einem Bankautomaten mit einer gestohlenen Kreditkarte mehrere Abhebungen tätigte.

Zeugenaufruf

Die Polizei fahndet nach diesem Mann

Am 9. August 2022 kam es an einem Geldautomaten einer Bankfiliale in Diekirch zu mehreren Geldabhebungen mit einer gestohlenen Kreditkarte. Die Karte war kurz zuvor bei einem Diebstahl in der Rue de l'hôpital in Diekirch entwendet worden.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person und/oder deren Aufenthaltsorte machen kann, soll diese nach Möglichkeit an die Polizeidienststelle Diekirch/Vianden per Tel.: (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail: policediekirchvianden@police.etat.lu weiterleiten.



