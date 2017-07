(asc) - Ein zum Teil verkohltes Feld, kleine Haufen mit verbrannten Strohüberresten und ein leichter Brandgeruch in der Luft: Auch vier Tage nach der Feuersbrunst ist die Stelle, an der die Flammen wüteten, klar zu erkennen. Am Sonntagabend verbrannten auf einem Bürmeringer Feld 150 Strohballen. „Weil wir schnell gehandelt haben, konnten einige Rundballen gerettet werden“, sagt der betroffene Landwirt, der namentlich nicht erwähnt werden möchte.

Für diesen Bauern war das Feuer vom Sonntag nicht der erste Vorfall dieser Art ...