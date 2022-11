Nach dem bewaffneten Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Rue de l’Alzette in Esch/Alzette sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Raubüberfall auf Juwelier

Polizei bittet um Mithilfe nach Überfall in Esch/Alzette

Nach dem bewaffneten Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Rue de l’Alzette in Esch/Alzette am Donnerstagmittag sucht die Polizei nun nach Zeugen. Zu diesem Zweck wurde ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht.

Der tatverdächtige Mann flüchtete nach dem Überfall mit dem erbeuteten Schmuck zu Fuß in Richtung der Post in der Rue Zénon. Eine umgehend eingeleitete Großraumfahndung der Polizei blieb vorerst ohne Ergebnis. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde die Kriminalpolizei mit den weiterführenden Ermittlungen betraut.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

30- bis 40-jähriger alter Mann

von hellem Hauttyp

circa 1,80 - 1,85 m groß, korpulent

mit fülligem Bauch

eher rund geformtes Gesicht mit ausgeprägten braunen Augen

dunkles kurzes Seitenhaar und Halbglatze

Der Mann war mit einer roten Winterjacke und einer blauen Jeanshose bekleidet und führte eine große rote aus Kunststoff angefertigte Einkaufstasche mit sich.

Alle zweckdienlichen Hinweise in diesem Zusammenhang sind an die Polizeidienststelle Esch/Alzette per Tel.: 244 50 1000 oder per E-Mail: police.esch@police.etat.lu weiterzuleiten.

