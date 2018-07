Trotz Ferien steht der Betrieb in den Lyzeen nicht still – das weiß Eugène Weber nur allzu gut. Denn gerade dann haben er und seine Kollegen im Sportlycée in Fetschenhof alle Hände voll zu tun.

Die Perle aus der Loge

Sandra SCHMIT

Durch die Fenster der Loge des Sportylcée an der Rue de Trèves in Luxemburg-Fetschenhof dringen warme Sonnenstrahlen, an der Wand hängt ein Kalender; darauf ist vermerkt, wann die Ferien beginnen und die verschiedenen Klassenkonferenzen anstehen. Auf dem Pult stapelt sich allerlei Papierkram, daneben liegen zwei Spachteln: Sie wurden in den letzten Wochen benutzt, um Kaugummis von den Schulbänken zu entfernen – von Eugène Weber und zwei weiteren Mitarbeitern der Loge, wie man im Sportlycée sagt.