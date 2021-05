Die Oktave lockt trotz Pandemie viele Gläubige

Auch in diesem Jahr beeinflusst die Pandemie den Ablauf der Muttergotteswallfahrt. Doch es gibt kreative Lösungen.

Auch in diesem Jahr beeinflusst die Pandemie den Ablauf der Muttergotteswallfahrt. Doch es gibt kreative Lösungen.

Von Michael Merten und Sarah Schött

Unter pandemiebedingt erneut schwierigen Rahmenbedingungen haben dennoch zahlreiche Gläubige vor Ort in der Luxemburger Kathedrale sowie per Übertragung den Auftakt der Muttergottes-Oktav 2021 gefeiert. „Op ee Mol war alles anescht…“ lautet das Motto der Wallfahrt, die bis zum 9. Mai dauert.

Programm für Sonntag, den 2. Mai:

8 Uhr: Messe für den Religiösen und Militärischen Konstantinischen St.-Georgs-Orden

Messe für den Religiösen und Militärischen Konstantinischen St.-Georgs-Orden 10.30 Uhr: Pontifikalamt

Pontifikalamt 12.30 Uhr: Messe in französischer Sprache

Messe in französischer Sprache 14.30 Uhr: Kunst-Moment

Kunst-Moment 16 Uhr: Messe für die Pfarreien Lëtzebuerg Notre-Dame, Sektor Westen, und Leideleng Saint-Corneille

Messe für die Pfarreien Lëtzebuerg Notre-Dame, Sektor Westen, und Leideleng Saint-Corneille 18 Uhr: Messe für die Pfarrei Lëtzebuerg Notre-Dame, Sektor Norden und Sektor Zentrum

Messe für die Pfarrei Lëtzebuerg Notre-Dame, Sektor Norden und Sektor Zentrum 20 Uhr: Gestaltete eucharistische Anbetung



Die Übertragungen aus der Kathedrale können Sie sich auch hier ansehen:

Sollte es Probleme mit dem Livestream geben, finden Sie vielleicht hier eine Lösung.

1 Samstag, 1. Mai & Sonntag, 2. Mai Link kopieren Foto: Erzbistum

Gedenken an Pierre Nimax senior

Am zweiten Oktavsonntag geht es in der Kathedrale musikalisch vor allem um einen: den ehemaligen Hofkapellmeister Pierre Nimax senior.

Die Oktave ist auch eine Hommage an Pierre Nimax Senior Warum die Werke des verstorbenen Hofkapellmeisters ein Glücksfall für die diesjährige Wallfahrt sind.

Seine Werke erklingen im Rahmen der Oktav sowohl im Pontifikalamt als auch in einem der Kunsmomente. Domchorregens Marc Dostert blickt zurück auf einen Mann, der zeitlebens ein „wichtiges Bindeglied zwischen Oktave und Militärmusik“ war.

Sechste Oktavpredigt: Begéignung déi Konzepter a Regelen verännert

In ihrer sechsten Predigt widmet sich milly Hellers - passend zur Krankenandacht am 1. Mai - dem Thema Krankheit und Leid. Sie bezieht sich auf eine Stelle im Matthäusevangelium, in der Jesus eine Kranke Frau heilt (Mt 15,21-28)

Die Predigt können Sie hier nachhören:

Le texte en français:



Chers frères et soeurs,

Le thème d'aujourd'hui est: Une rencontre qui bouleverse les concepts et les règles. Beaucoup de personnes parmi nous étaient déjà ou son maladies. Une telle experience est une étappe dans la vie. Etre confronté(e) avec sa fragilité ou celle d'une personne proche, cela bouleverse. Ceux et celles parmi nous qui ont des enfants - ou des petits-enfants,- savent comment on se sent comme mère ou père, lorsqu'un enfant est gravement malade. Voir souffrir son enfant est toujours une épreuve douloureuse pour des parents. En plus on se demande: "Pourquoi Dieu permet-il cela? Peut-être connaissons-nous des parents concernés – ou bien nous-mêmes avons fait cette experience – d’avoir mobilisé ciel et terre pour aider l’enfant, ce qui demandait sacrifices, temps et argent.

Dans l'Evangile d'aujourd'hui nous rencontrons une mère avec son enfant gravement malade. Et nous rencontrons Jésus avec des réponses et réactions parfois surprenantes. Pour mieux comprendre, quelques mots sur le contexte biblique. Jésus et ses disciples se trouvaient au lac Génésareth en Galilée. Là ils avaient des discussions sévères avec les scribes et les pharisiens qui lui ont reproché que ses disciples ne suivaient pas les lois réligieuses. Mêmes ses disciples n'avaient pas compris et Pierre lui demandait: „Dis-nous ce que tu veux faire ...“ Imaginons la tonalité et la situation – et la solitude de Jésus.

Foto: Erzbistum

Après ils sont partis en direction de la Méditerranée, au Liban d'aujourd'hui, un trajet de +/- 150 kilomètres. Les habitants de Sidon, étant païens avaient une mauvaise réputation auprès des Israëlites. Il y avait peu de communications entre ces deux cultures. Jésus y arrive avec ses amis - probablement un peu énervé. Une femme canaéenne vient à sa rencontre et dit:„Seigneur, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un démon.“ La réaction de Jésus, sur base de ce qu'il avait vécu avant, est très humaine, mais pourtant très étonnante. Il ignore la jeune mère. Ca fait mal. Mais elle a dû insister autant, que les disciples qui en avaient marre de l'entendre râler lui disaient: „Aide cette femme pour qu'elle nous laisse en paix.“ Là aussi la réaction de Jésus est étonnante. Il répond aux disciples, mais pas à la femme. Il dit: „Je ne suis envoyé qu'aux brébis perdus de la maison d'Israël.“ De nouveau, la réponse de Jésus est difficile à comprendre. Est-ce que l'enfant malade et sa mère ne sont pas aussi des enfants de Dieu? Est-ce que Dieu ne les aime pas?

Qu'aurions-nous fait dans une telle situation? Renoncer? Nous fâcher ou partir tristement? La mère ne renonce pas - évidemment une mère! Elle se jette par terre devant Jésus et l' implore: „Seigneur aide-moi.„ La réponse de Jésus de nouveau est très brusque. Il dit:“ Il n’est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens.“ La force de la femme est remarquable. L'amour pour son enfant et la foi profonde que LUI Jésus peut aider son enfant, lui donnent la force de continuer son combat. Même après ces paroles blessantes de Jésus, elle reste souveraine. Elle dit: „Oui Seigneur, mais mêmes les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître.“

Jésus est impressionné de la foi de cette femme. Il dit: „Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux.“ Et à partir de ce moment, la fille fut guérie. Il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer la réaction de Jésus. Je ne veux pas en dire plus, mais je voudrais montrer qu'à travers cette rencontre c'est Jésus lui-même, qui s'est laissé persuader – en plus par une femme étrangère. Il est prêt à dépasser ses préjugés et d'entamer des chemins nouveaux. Dans tant d'autres rencontres du Nouveau Testament il s'agissait toujours d'autres personnes qui se sont laissées déranger par LUI. Mais dans ce récit, c'est Jésus qui se laissait déranger par une personne étrangère – et – en plus par une femme.

Chers frères et soeurs, je suis très impressionnée par ce récit. Comment aurait été la vie de Jésus et la proclamation de son message sans la rencontre avec cette femme? Et si au lac Génésareth, il n'y avait pas eu les querelles entre lui, les pharisiens et les disciples, il ne se serait pas enfui dans ce pays pour trouver un peu de tranquilité. L'espérience de Jésus peut nous montrer deux attitudes importantes: 1. Ecouter l'avis des autres, aussi quand c’est difficile. 2. Même des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, peuvent nous être utiles.

La rencontre avec la Canaéenne nous montre que Jésus aussi a dû entrer pas par pas dans sa mission. Et il était prêt à évoluer. Peut-être que nous aussi, nous traversons des moments difficiles pour cause de maladies ou autres, et nous sommes tentés de tout lâcher. La rencontre de Jésus avec la Canaéenne nous invite à continuer le combat. Dans un moment de silence nous voulons nous confier à Jésus avec nos expériences et nos soucis, ainsi que les personnes concernées





Programm der zweiten Oktavwoche Montag, 3. Mai: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8.30 Uhr, Messe für die Schule des Fieldgen (I); 10.30 Uhr, Messe für die Pfarreien Parc Our Saint-Nicolas, Wooltz Saints-Pierre-et-Paul und Öewersauer Saint-Pirmin (Parc Our 834 113, Wooltz 957 705 Do-Fr, Öewersauer 691 950 852 Do-Fr); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Messe für die Werke der Schwestern der Heiligen Elisabeth; 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die englischsprachige Gemeinschaft (Tel. 661 127 962 pa-rish@catholic.lu); 20 Uhr, Rosenkranz mit eucharistischem Segen gestaltet von der Diözesanen Kommission „Fra an der Kierch“ (Tel. 447 433 45). Dienstag, 4. Mai: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger, 8.30 Uhr, Messe für die Schule des Fieldgen (II); 10.30 Uhr, Dekanat „Zentrum“ – Messe gestaltet von der Pfarrei Dikrich Le Bon Pasteur (Tel. 803 294); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Messe für den Stadtrat und die Einwohner der Stadt Luxemburg (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die Pfarreien Déifferdeng Saint-François-d’Assise, Mess-Réibierg Sainte-Famille, Äischdall Saint-François und Kordall Sainte-Barbe (I) (Differdange 588 084, Mess-Réibierg 958 049, Kordall 265 038 62); 20 Uhr, Gebetsandacht mit eucharistischem Segen, gestaltet von Missio Lëtzebuerg (Tel. 453 261). Mittwoch, 5. Mai: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für das Domkapitel, den Bischofsrat, das Centre Jean XXIII, die LSRS, das Centre de formation diocésain Jean XXIII, das Luxemburger Priesterseminar und das Priesterseminar Redemptoris Mater, die Diözesankurie und alle kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Tel. 462 023, Mo-Fr 9-12 Uhr); 10.30 Uhr, Messe für die Pfarreien Esch-Uelzecht Sainte-Famille, Suessem Christ Sauveur und Monnerech-Schëffleng-Steebrécken Notre-Dame-de-l’Évangile (I) (Esch-Uelzecht 543 063, Suessem 621 253 208, Monnerech-Sch.-St. 548 069); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Messe für das Athenäum und die Lyzeen der Stadt (Tel. 264 585 47); 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von den Pfarreien Rammerech Saint-Valentin und Atertdall Sainte-Claire mit den Firmlingen des Dekanates (Tel. 691 497 273); 20 Uhr, Rosenkranz mit eucharistischem Segen. Donnerstag, 6. Mai: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger, 8 Uhr, Messe für den Orden der Ritter des Heiligen Grabes von Jerusalem (Tel. 319 069, Mo-Fr 13-16 Uhr); 10.30 Uhr, Messe für die Pfarreien Déifferdeng Saint-François-d’Assise, Mess-Réibierg Sainte-Famille, Äischdall Saint-François und Kordall Sainte-Barbe (II) (Differdange 588 084, Mess-Réibierg 958 049, Kordall 265 038 62); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Kinderkatechese; 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die Pfarreien Esch-Uelzecht Sainte-Famille, Suessem Christ Sauveur und Monnerech-Schëffleng-Steebrécken Notre-Dame-de-l’Évangile (II) (Esch-Uelzecht 543 063, Suessem 621 253 208, Monnerech-Sch.-St. 548 069); 20 Uhr, Rosenkranz für die Pilger aus Kevelaer und der Dekanate in Belgien und Deutschland. Freitag, 7. Mai: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die Pfarrei Steesel-Walfer Sainte-Trinité (Tel. 263 340 24); 10.30 Uhr, Messe für die Pfarreien Clierf Saint-Benoît, Ëlwen-Wäiswampich Saint-François und Wëntger Sainte-Famille (Clierf 921 087, 3./4. Mai 10-11.30 Uhr; Ëlwen 998 085; Wëntger 269 141 82); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Gebetsmoment für die Scuola Materna Cattolica Internazionale; 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Abendmesse für den LCGB und die Syprolux; 20 Uhr, Rosenkranz mit eucharistischem Segen. Samstag, 8. Mai: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die polnische Gemeinschaft; 10.30 Uhr, Messe für die Pfarreien Musela Syr Saint-Jacques und Regioun Iechternach Saint-Willibrord (Musel a Syr 750 06 31, Regioun Iechternach 720 149), 15 Uhr, Messe für die Betagten (Tel. 462 023, 9-12 Uhr); 17 Uhr, Rallye für die Biber und Wëllefcher; 18.30 Uhr, Vorabendmesse (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr). Sonntag, 9. Mai: 7.30 Uhr, Messe für die Pilger (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 10.30 Uhr, Pontifikalamt mit Erneuerung der Weihe an die Trösterin der Betrübten (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 12.30 Uhr, Messe in französischer Sprache (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 15 Uhr, Schlussandacht und Abschluss der Oktave (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12Uhr).

2 Freitag, 30. April Link kopieren Foto: Erzbistum

Wie schon 2020 fällt das traditionelle Oktavmäertchen auf dem Knuedler in Luxemburg-Stadt wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr aus. Zum Wochenende wirft das „Luxemburger Wort“ einen Blick auf Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, ohne Maskenpflicht und Abstandsregeln. Hier geht es zur Fotogalerie aus vier Jahrzehnten Mäertchen-Geschichte.



Was tut man nicht alles für die Kinder? (1983) Foto: Jean Weyrich/Photothèque de la Ville de Luxembourg

Fünfte Oktavpredigt: Begéignung déi Entscheedunge fuerdert

In der fünften Oktavpredigt greift Milly Hellers unter anderem das Thema „Loslassen“ auf. Dabei geht es um Menschen, Erinnerungen, Gewohnheiten. Den biblischen Kontext zu ihrer Predigt bildet eine Stelle aus dem Markusevangelium ( Markus 10,17-23).

Die Predigt können Sie hier nachhören:



Le texte en français:



Chers frères et sœurs

Le thème d’aujourd’hui c’est : Une rencontre qui demande des décisions. Nous nous sommes déjà tous posé la question – qu’est-ce qui se passe, quand nous mourons – quand nous devons laisser notre vie – oui, quand nous devons TOUT laisser lâcher? Et si c’était aujourd’hui mon dernier jour, qu’est-ce que je voudrais, qu’est-ce que je devrais faire, dire…? L’évangile et la doctrine de l’Eglise nous donnent des réponses d’espérance, mais… la question demeure.

Dans l’évangile nous rencontrons un homme, qui s’adresse avec une question semblable à Jésus. Contemplons le contexte biblique: Jésus était en route vers Jérusalem. Beaucoup de gens l’ont recherché. Des parents lui ont demandé de bénir leurs enfants. Cela agaçait les disciples et ils les renvoyaient. Mais Jésus les a contredits, déclarait les enfants comme modèle de vie. Pourquoi les enfants? À cause de leur énorme confiance.

En plus Jésus s’est exprimé clairement par rapport à des questions délicates concernant la religion et la vie sociale, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Il n’a pas caché à ses disciples ce qui l’attendait. Mais malgré les angoisses et l’incertitude, il a continué son chemin en faisant confiance à son Père. Le texte biblique que nous venons d’entendre nous parle d’un homme qui voyant Jésus, court vers lui et se jette à ses pieds. Imaginons la scène. Cet homme avait entendu parler de Jésus et est profondément touché de le rencontrer. Agenouillé par terre, il pose à Jésus La Question: „Que dois-je faire pour gagner la vie éternelle?“ Plus loin dans le texte nous apprenons qu’il était riche. Peut-être qu’il pensait: Il en va de la vie éternelle comme en comptabilité. Si je travaille beaucoup, je gagne beaucoup – et le bénéfice, est alors bien mérité. Puis de temps en temps je fais un don – alors ça marchera!

Peut-être que cet homme s’attendait une confirmation de sa stratégie. Mais – Jésus avait deviné ses intentions mais prend quand même sa question au sérieux. Il lui dit: „Tu connais les commandements – tu aimeras ton prochain, tu respecteras tes parents, etc.“ Ainsi Jésus l’invite – et nous aussi – à une relecture de sa vie et de son comportement envers ses proches.

Foto: Erzbistum

„Tout cela je l’ai observé dès ma jeunesse – oui, tout cela je l’ai fait“, répond l’homme. Il faut bien une certaine arrogance ou une grande naïveté pour répondre ainsi. Comment aurions-nous réagi face à cette affirmation? Aurions-nous souri, nous serions-nous moqués? L’aurions-nous rabroué? „Jésus le regarde avec amour parce qu’il l’a aimé“ continue l’évangile. Mais l’amour n’empêche pas Jésus d’être franc avec l’homme, même si c’est un peu délicat: „Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres. Puis viens et suis-moi.“ Ce qui manque au jeune homme, c’est ce que tu as de trop. Comme si Jésus voulait dire „ne te confie pas à ton portemonnaie, mais mets ta confiance en Dieu, en moi“. Peut être que Jésus veut lui faire comprendre - et à nous aussi – que la vie éternelle n’est jamais un mérite, mais un cadeau, que nous ne pourrons recevoir qu’avec des mains vides. Mais, afin que nos mains soient vides ou le deviennent, il faut lâcher prise, accepter le vide, faire confiance… L’homme riche part - tout triste. Il avait beaucoup d’argent, mais peu de confiance et il n’arrivait pas à lâcher prise…

Mais les paroles et l’attitude de Jésus à l’égard du riche, peuvent nous donner consolation et espérance. Ne ressemblons-nous pas parfois à cet homme riche, qui derrière une façade dorée, dépendant de tant de choses, cache bien sa pauvreté intérieure? La pandémie nous en a donné de précieuses leçons. La question n’est pas si on possède une petite ou une grande fortune. Mais la question c’est: quelle est la place que je lui accorde dans ma vie? Est-ce que j’identifie ma vie à cette façade dorée, ou bien – puis-je lâcher prise, partager, sans en faire dépendre ma propre valeur et mon „image“?

Ne ressemblons-nous pas parfois aussi à cet homme riche, quand nous savons bien, que nous devrions lâcher… des souvenirs, des affaires, des attentes, des relations, des habitudes…. Et pourtant nous avons du mal à le réaliser ? L’homme riche est parti - tout triste. Il avait recherché Jésus avec enthousiasme, mais il ne pouvait pas lâcher, il n’arrivait pas à faire confiance.

Et nous, que faisons-nous ? Osons-nous la confiance, sachant que nous tous devons un jour tout lâcher, nous confier aux mains du Seigneur. Cela est – et j’en suis tout à fait consciente moi-même, bien plus facile à dire - qu’à faire…

C’est le Seigneur qui doit le faire en nous – seuls, nous n’y arrivons pas. Dans un moment de silence, contemplons son regard d’amour sur le jeune homme – et sur nous et confions-lui tout ce qui nous sépare de Lui - et parfois aussi des autres. Demandons son secours pour abandonner ce qui empêche notre relation avec Lui – et confions-nous à Son Amour.

3 Donnerstag, 29. April Link kopieren Foto: Erzbistum

Für die Oktave 2021 haben sich die Verantwortlichen eine ganz besondere Aktion ausgedacht. Um die Verbindung zu den Menschen in den Alten- und Pflegeheimen sowie den Behinderteneinrichtungen bewusst zu stärken, wurde eine spezielle Oktavkarte mit einem ausklappbaren Bildmotiv der Statue der Trösterin in 5.000-facher Ausführung angefertigt. Auf dem Postweg soll die Trösterin so zu den Menschen gelangen, die aus Krankheits- und Altersgründen in diesem Jahr nicht zu Maria pilgern können. Neben diesen Zielgruppen werden auch die Kinder eigens angesprochen. „Maria, ech hunn dech gär” ist eine Aktion, durch die sie aufgefordert werden, ihre Liebe zur Trösterin zu bekunden. Weitere Informationen dazu gibt es unter www.oktav.lu.

Vierte Oktavpredigt: Begéignung déi d’Familljeliewen stéiert

In ihrer vierten Okravpredigt beschäftigt sich Milly Hellers mit der Erzählung über die Heilung der Schwiegermutter des Petrus ( Mk 1, 29-3). Sie thematisiert unter anderem, wie Wege, die ein Familienmitglied einschlägt, das Leben der ganzen Familie auf de Kopf stellen können.

Die Predigt können Sie hier nachhören:

Le texte en français:



Chers frères et sœurs, le thème de cette 4ème homélie est: Soudain tout a changé - une rencontre qui perturbe la vie familiale. En priant avec ce texte de la bible, concernant la belle-mère malade de Pierre, j’ai pris conscience dans quelle mesure la famille de Pierre a été chamboulée par la présence de Jésus.

Concernant le contexte biblique: Nous sommes au début de la vie publique de Jésus. Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Après 40 jours de retrait au désert, il appelle les premiers disciples à sa suite. Ce sont deux frères, des pêcheurs, André et Simon. Ils étaient en train de jeter leurs filets pour pêcher. Jésus vient – et les invite à le suivre. Après cela Jésus a également appelé Jacques et Jean. Les deux frères étaient en train de nettoyer leurs filets au bord du lac avec leur père. Après l’invitation de Jésus: „suivez-moi – je ferai de vous des pêcheurs d’Hommes“, eux aussi abandonnent leurs filets, leurs barques – et également leur père – et ils suivent Jésus. Une scène violente ! mettons-nous à la place de Zébédée, le père des deux.

Après cela Jésus part avec eux pour Capharnaüm, où il entre dans la synagogue. Là il guérit un homme malade. Pierre était un pêcheur, et il nourrissait sa famille avec ce boulot. La belle-mère de Pierre vivait peut-être dans le ménage de Pierre. Peut-être qu’elle connaissait également les deux frères, Jacques et Jean, que Jésus avait également appelés et qui là-dessus ont laissé/quitté leur père. Toutes ces évènements ont certainement été commentés dans les villages environnants.

Foto: Erzbistum

Je me permets ici une petite parenthèse: Simon - que Jésus appellera bientôt Pierre, le roc - était marié. Le fait d’être marié n’a pas empêché Jésus de l’appeler à sa suite - et qui en plus sera comme le premier des apôtres, le premier pape ! Être marié et être apôtre est donc parfaitement compatible. L’amour dans le couple ne peut donc pas être en concurrence avec l’amour pour Jésus. En considérant tout cela, essayons un instant de comprendre les sentiments de la belle-mère de Pierre. Qu’elle se fasse des soucis, parce que Jésus a appelé son gendre à sa suite, qu’elle se demande ce qui se passera avec la famille, ses petits-enfants, - et également avec elle-même …? Tout cela est plus que compréhensible. De telles soucis existentiels peuvent vous rendre malade. D’après un proverbe (allemand): „quand l’âme souffre, le corps tombe malade.“

Retour au texte de la bible. Les quatre hommes étaient à la synagogue avec Jésus. Ils rentrent ensuite au domicile de Pierre et d’André. La belle-mère a de la fièvre et elle est au lit. Les 4 en informent Jésus et l’amènent auprès de la femme malade. Ils ouvrent la porte pour que la belle-mère puisse entrer en relation avec Jésus avec des mots et des gestes simples. Selon les coutumes de l’époque, il n’aurait probablement pas dû toucher la femme. Mais Jésus n’hésite pas à rendre visite à une femme sur son lit de malade. La bible ne nous dit rien sur ce dont ils ont parlé. Le texte retient juste qu’il l’a touché et l’a mise debout.

Si au début les ragots sur Jésus et ses propres peurs existentielles l’avaient rendu réellement malade, par après le contact personnel avec Lui l’a guérie et remise debout. Elle pouvait lâcher ses peurs et faire confiance à Jésus et lui dire OUI. Ensuite elle aussi s’est mise au service de Jésus. Nous aussi, nous avons peut-être déjà fait des expériences analogues, qu’un membre de la famille ait pris un chemin, qui a chamboulé toute la vie familiale ainsi que son existence. Ou bien nous connaissons peut-être des personnes, dont la vie de famille a été ou est perturbée tout à coup par le fait de suivre Jésus et par une pratique religieuse de la foi.

Aujourd’hui nous n’avons plus la chance de rencontrer Jésus en présentiel, personnellement, face à face. Mais nous pouvons Lui confier ces personnes dans notre prière, comme l’ont fait les premiers disciples, et ainsi avec notre prière amener Jésus auprès de ces personnes. Faisons cela dans un moment de silence.

4 Mittwoch, 28. April Link kopieren Foto: Erzbistum

Die Gründungszeit der Oktave erlebbar machen und den Menschen ein tieferes Verständnis für den Zusammenhang von Kultur, Religion und Tradition geben - darum geht es bei der Oktavtour. Das „Luxemburger Wort“ hat eine Gruppe bei einer solchen Tour begleitet, die unter anderem dabei hilft, ganz unerwartete Stationen im Alltag zu entdecken.

Bei der Oktavtour durch die Stadt werden szenisch Jahrhunderte überbrückt. Foto: Chris Karaba

Dritte Oktavpredigt: Begéignung déi nei Perspektiven opmecht

In ihrer dritten Predigt bezieht sich Milly Hellers auf die Berufung des Matthäus und das Mahl mit den Zöllnern (Mt 9,9-13). Mit ihrem Text will sie dazu animieren, unter anderem darüber nachzudenken, ob es im Leben Etappen gibt, auf die man selsbt wenig stolz ist - und wo man vielleicht noch etwas verändern könnte, wollte oder müsste.

Die Predigt können Sie hier nachhören:

Le texte en français:

Chers frères et sœurs, le sujet d’aujourd’hui concerne une relation qui ouvre de nouvelles perspectives. Beaucoup d’entre nous ont travaillé ou travaillent encore dans la vie professionnelle. D‘aucuns ont accompli leur activité initiale avec joie leur vie durant. D’autres auraient voulu changer d’emploi ou l’ont fait. Dans l’Evangile d’aujourd’hui nous faisons connaissance avec Matthieu dont la vie professionnelle est changée de fond en comble grâce à une rencontre inattendue.

Matthieu était un publicain. Il était percepteur d’impôts pour l’occupant romain. Par sa fonction, il était proche des détenteurs du pouvoir, ce qui peut représenter des avantages par moments. Mais il y a risque que cette façade rutilante cache - aujourd’hui comme jadis - une certaine pauvreté.

Les publicains avaient mauvaise réputation. Leur situation pourrait être comparée à celle des collaborateurs luxembourgeois pendant l’occupation nazie de la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont remplis les poches avec les impôts que les petites gens devaient péniblement économiser sur la nourriture - c’est du moins ce que l’on pensait.

Foto: Erzbistum

Matthieu se tenait derrière son guichet et les gens venaient le trouver sinon ils se seraient rendus coupables. Il calculait la somme qu’ils avaient à payer. Sans doute la solitude inhérente à cette tâche soulève-t-elle la question du sens existentiel et a-t-elle laissé au cœur de Matthieu un grand vide. En arrière-plan de cela, nous voyons Jésus se diriger vers Matthieu. Il lui dit: „Suis-moi!“ Viens et deviens mon disciple. J’ose affirmer que Jésus a vu en Matthieu un être différent de celui que voyaient ses contemporains. Pour Jésus il n’était pas qu’un collaborateur romain. Il a rencontré Matthieu comme un frère qui possédait beaucoup d’argent mais qui, stigmatisé par les gens, était assis tout seul derrière son guichet de collecteur d’impôts.

Et Matthieu? Voilà que Jésus, cet inconnu, lui a ouvert la porte pour un nouvel avenir auquel il aspirait peut-être depuis longtemps. Une porte s’ouvrait enfin pour sortir de tout ce mal-être. La réponse positive de Matthieu ne peut être en tout cas expliquée autrement: Non seulement il laisse derrière lui son bureau des taxes pour suivre Jésus, mais encore il l’invite chez lui dans sa maison avec tous ses collègues percepteurs. Ce qui signifie qu’il reconnaît publiquement sa nouvelle orientation. Accomplir un tel geste, jadis comme aujourd’hui, relève de beaucoup de courage.

Quelle est cette rencontre avec Jésus? Qu’a-t-elle pu déclencher en lui pour qu’il abandonne et quitte tout pour le suivre ? Matthieu avait-il entendu parler de Jésus mais sans pour autant imaginer que celui-ci allait l’appeler, lui Matthieu, le grand pécheur?

Et enfin, il reste encore l’entourage de Matthieu. À peine Jésus s’est-il attablé avec celui-ci et ses collègues que monte une onde de protestations de la part des pharisiens. Au lieu de confronter directement Jésus avec leurs critiques, ils s’adressent à ses disciples derrière son dos. Mais pourquoi donc ne lui parlent-ils pas en personne? Ils auraient pu se réjouir avec Matthieu de sa prise de conscience et du fait qu’il a entraîné d’autres sur ce nouveau chemin. Point d’humanité! - rien que la Loi! De plus cela donne l’impression que seuls les pharisiens détiennent la vérité.

Cependant Jésus ne se laisse pas intimider par eux: Il laisse les cent brebis pour se mettre en recherche d’une seule perdue. Il ne prêche pas de pieuses paroles mais conforme ses actes à ce qu’il affirme. „C’est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Car je suis venu pour appeler les pécheurs et non pas les justes.“ Jésus souhaite que ceux qui le professent aient un cœur ouvert aux pauvres et aux exclus. Il veut partager la table avec ceux qui se sont égarés et avec ceux qui ont péché afin de les guérir par amour, c’est là le BUT de sa mission.

Le repas avec Matthieu confronte notre Eglise avec la question de savoir à qui nous laissons le droit de s’asseoir à notre table. Jésus a accepté l’invitation de Matthieu et par ce biais lui a sans doute communiqué la réconciliation ainsi que de nouvelles perspectives. Mais qui donc aujourd’hui peut se mettre à table avec Jésus? Est-ce que partager la table avec lui ne représenterait pas une gratification pour les personnes prétendument infaillibles? Mais soyons francs, Jésus ne se retrouverait-il pas tout seul…? Sa grande liberté nous place aussi face à nous-mêmes : comment aurions-nous réagi / comment aurais-je réagi jadis comme aujourd’hui?

Je propose un moment de silence durant lequel nous sommes invités à jeter un regard rétrospectif sur notre vécu personnel et à confier à Jésus nos intentions:

Argent et fortune - quelle place occupent les biens matériels dans mes relations à autrui?

Y a-t-il des étapes de ma vie dont je ne suis guère fier et au sujet desquelles je pourrais ou voudrais maintenant encore changer quelque chose - ou bien même devrais-je le faire?

N’y aurait-t-il pas dans mon entourage un être comme Matthieu qui attend de moi un geste ou une parole de guérison, de pardon ou de compassion?

5 Dienstag, 27. April Link kopieren Foto: Laurent Blum

Am Dienstag fand neben den Gottesdiensten für die Pfarreien und der Andacht unter anderem auch ein katechetischer Moment für Kinder mit Kardinal Jean-Claude Hollerich statt.

Zweite Oktavpredigt: Begéignung déi Lassloosse fuerdert

Die zweite Oktavpredigt von Milly Hellers befasst sich mit Lukas 2, 41 -52. Sie geht auf die Erzählung ein, Wonach Maria und Josef sorgenvoll auf der Suche nach dem verschwundenen zwölfjährigen Jesus waren und ihn schließlich im Tempel bei den Schriftgelehrten fanden. Wie jede Mutter und jeder Vater haben sich auch Maria und Josef Gedanken um ihren Sohn gemacht.

Die Predigt können Sie hier nachhören:

Le texte en français:

Chers frères et sœurs.

L’homélie d’aujourd’hui a comme sujet: Une rencontre qui qui exige de lâcher-prise. Il y a quelques années, qu’un jeune père de famille m’a raconté, qu’un jour, il avait perdu sa petite fille à la Schueberfouer. L’enfant à coup disparu avait tout dans la foule. C’était le stress à l’état pur. Peu après il l’a retrouvée. Le père et l’enfant étaient bien soulagés. Dans l’évangile d’aujourd’hui nous rencontrons une situation semblable. Jésus était venu avec ses parents en pèlerinage au temple à Jérusalem. Jésus avait 12 ans, un âge, qui dans la culture juive marque une étape de transition vers l’âge adulte.

Marie et Joseph avaient parcouru à pied les 160 km de Nazareth jusqu’à Jérusalem, (+/- de Weiswampach à Metz), emmenant avec eux enfant, bagages et pique-nique. Être plusieurs jours en route, à pied, sans hôtel ! En ce temps-là le pèlerin s’exposait aux dangers et aux fatigues du voyage. Comme aujourd’hui, les gens se sont rassemblés en groupe de pèlerins. Mais sur le chemin du retour arrive, ce qui est sûrement le cauchemar de tous les parents : ils perdent leur enfant. Et cela après une activité profondément religieuse. Est-ce qu’on n’aurait pas pu s’attendre à ce que leur foi pleine d’enthousiasme soit récompensée?

Am Dienstag fand unter anderem ein Gottesdienst für die Benediktiner der Abtei Clerf mit Père Michel Jorrot (mitte) statt. Foto: Erzbistum

Après 3 jours…cela veut dire 2 nuits… ils le retrouvent – au temple – avec les scribes. Que s’est-il passé? Qu’est-ce qui avait échappé aux parents? Après une longue recherche désespérée, ils rencontrent leur fils, qui a évolué. Il n’est plus un enfant, mais presqu’un adulte. Le texte est sobre. Dans cette situation de stress extrême, Marie réagit comme toutes les mères du monde. Il n’est plus question de „Marie, pleine de grâce“, de „reine des cieux“, de „vierge, bénie entre les femmes“. L’évangéliste ne nous dit rien d’éventuelles commentaires à l’intérieur le couple: „Tu aurais dû… Pourquoi n’as-tu pas? Je t’avais quand même dit…“ Marie nous est présentée ici comme toute mère. Elle est hors d’elle-même à cause des soucis et quand ils l’ont retrouvé, elle laisse libre cours aux reproches: „Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés.“

Marie, avait-t-elle oublié ce que l’ange lui avait dit lors de l’annonciation? Avait-t-elle oublié que sa cousine Elisabeth a reconnu et confirmé qu’elle est la mère du sauveur? Avait-t-elle oublié le chant des anges et la visite des bergers dans le champ à Bethléem, ou les paroles de Siméon lors de la circoncision de Jésus au temple, il y a 12 ans? Personne ne le sait. Marie et Joseph, comme tous les parents ont dû faires des expériences belles mais aussi douloureuses – et ont pu eux aussi, grandir ainsi dans leur foi.

La réaction de Jésus face à leur inquiétude est aussi assez étonnante. Aucune demande de pardon, aucun regret. Non ! Au contraire, il leur dit: „Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être aux affaires de mon Père?“ "Aux affaires de mon Père". Dans cette situation extrême, ces mots rappellent douloureusement à Marie que son enfant ne lui appartient pas. Elle aussi a dû apprendre à être mère, non pas selon son plan à elle, mais selon le plan de Dieu.

Et cela veut dire: lâcher– ses conceptions, ses plans. Accompagner, parfois sans comprendre. Tenir, sans saisir le sens. Croire sans voir. Dire „oui“! L’évangéliste Luc a un commentaire très sobre: „Mais eux ne comprirent pas ce qu’il leur disait“. C’est avec leur enfant que ce jeune couple a fait le pèlerinage à Jérusalem. Après le pèlerinage ils rentrent avec leur fils presqu’adulte.

Peut être que Marie a alors prié dans son cœur: Mon Dieu, je ne comprends pas tout, mais je crois que pour Toi tout a un sens, et que rien n’arrive, sans que tu ne le permettes. Peut être que cette rencontre avec son enfant, était pour elle l’occasion de renouvellement de son „fiat“ lors de l’annonciation. „Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l’as dit.“ Comme beaucoup de mères (et de pères) Marie a dû accepter le chemin de son fils – parfois sans comprendre. Comme certains parents aujourd’hui elle a dû avancer dans cette „nuit obscure“ en tâtonnant, dans la confiance et la prière.

Sainte Marie – Mère de Dieu, le douloureux ne t’a pas été épargné. C’est peut-être à cause de cela que tu nous es si proche. C’est peut-être à cause de cela que nous t’appelons „Consolatrice des Affligés“. Ta fidélité et ta foi ont été éprouvées. Tu sais aussi combien sont douloureuses la solitude et les angoisses profondes, quand les enfants empruntent des chemins, que les parents ne comprennent pas, et ils doivent pourtant, avec beaucoup de soucis vivre avec.

Dans un moment de silence nous confions les personnes concernées, pères et mères, que nous connaissons ainsi que nos intentions personnelles à Marie, la Consolatrice.

6 Montag, 26. April Link kopieren Foto: Laurent Blum

Erste Oktavpredigt: Begéinung, déi alles op d’Kopp geheit

In ihrer ersten Predigt bezieht sich Oktavpredigerin Milly Hellers auf eine Stelle aus dem Lukasevangelium (Lukas 1,26-38). Sie geht unter anderem auf die Gründungszeit der Oktave ein und darauf, wie das Ja von Maria und Josef deren Leben auf den Kopf gestellt hat.

Die Predigt können Sie hier nachhören:

Le texte en français:

Chers frères et sœurs,

„Soudain tout a changé - une rencontre qui change la vie!“

C’est le thème que je propose pour cette Octave, en accord avec les responsables diocésains. Nous tous avons déjà vécu des rencontres et des situations, qui ont changé la vie, en bien - et oui parfois également en douloureux. Une telle rencontre, si elle touche le cœur - ne change peut-être pas grand-chose à l’extérieur - mais à l’intérieur elle change tout. Et - elle nous change également, elle change nos pensées, nos relations, nos priorités, …

Notre foi, qui a la bible comme base, est fondée sur des rencontres et des relations. Nous croyons en un Dieu, qui se languit de nous, et dont le fils, Jésus est passé en tant qu’Homme par les hauts et les bas de la vie, - comme nous. Dans les prochains 14 jours, j’aimerais dans chaque homélie considérer une rencontre du Nouveau Testament sous cet aspect : Soudain tout a changé – une rencontre qui change la vie. J’essayerai de mettre les expériences des premier(e)s disciples de Jésus en lien avec notre vie, pour renforcer notre relation avec Jésus. Dans l’espoir que cela réussira, je confie cette intention à la Consolatrice et également tous les hommes et toutes les femmes qui sont en quête de sens.

Le thème d’aujourd’hui est : „une rencontre qui bouleverse la vie“. Le texte de la bible est celui de l’annonciation de l’ange Gabriel à Marie. Nous savons qu’un tel récit biblique n’est pas un récit historique, mais un témoignage, et ainsi une promesse à l’humanité. Au moment de cette rencontre, Marie, la jeune femme, n’est ni au temple, ni dans un office liturgique. Elle est chez elle, et c’est là dans son ordinaire que Dieu lui rend visite, - la surprend. Et elle se laisse déranger!! Israël, sa patrie, était occupée par les Romains. Comme beaucoup de gens, elle attend certainement avec impatience la fin de cette exploitation étrangère et elle espère que vienne enfin ce sauveur, annoncé depuis des années, pour mettre fin à tout cela.

Je me permets de faire ici une parenthèse. Depuis plus de 350 ans nous fêtons l’Octave à Luxembourg. Nous le savons, mais il est bon de toujours se le rappeler. L’Octave a également son origine dans une occupation étrangère : la guerre, la famine et une pandémie : la peste. En ce temps-là, ces catastrophes ont détruit des milliers de vies humaines au Luxembourg. Comme Marie il y a 2000 ans, nos ancêtres ont certainement attendus impatiemment la fin de ce désastre et le retour à la normalité.

Foto: Laurent Blum

Le père jésuite Jacques Brocquart, ensemble avec les étudiants de l’Athénée de cette époque, a porté une statue de la Consolatrice de la chapelle du Glacis jusqu’à l’église St. Nicolas de l’époque. C’était une prière – comme un cri vers le ciel – mais également un acte historique avec lequel il voulait donner de l’espoir à nos ancêtres. Une rencontre avec la Consolatrice, qui n’a peut-être pas fait de miracles visibles, mais qui donne force et espérance jusqu’à nos jours. Sinon cette tradition ne se serait pas maintenue jusqu’au 21ème siècle. Nous aussi, nous avons peut-être déjà fait des expériences où nous avons touché à nos limites - coups du destin, maladie, - ou comme en ce moment pendant cette pandémie, où l’existence de beaucoup de gens ici et à travers le monde, est menacée.

Un chant allemand dit: „tout commence avec le désir, au début il y a toujours un rêve.“ Langueur, admettre ce vide douloureux, lâcher prise, confier, oser des chemins nouveaux. Marie (et Joseph) ont fait une expérience similaire. Essayons de nous mettre dans la peau de leurs désirs. Ils étaient fiancés, leur pays était occupé par une puissance étrangère. Quelles étaient leurs souhaits et attentes?

L’évangile décrit comment l’ange rend visite à Marie - inattendu, sans rendez-vous. Il lui dit: „Marie, Dieu t’aime - n’aie pas peur. C’est Lui qui t’a choisie - tu seras enceinte.“ Marie s’effraye! Accoucher d’un enfant? Merveilleux - mais inattendu? Non planifié? Et qui est le père, puisqu’ils ne sont pas mariés? Cette rencontre va complètement chambouler sa vie. Mais Marie est courageuse et elle demande : Comment cela va -t-il se faire? Marie ne comprend pas tout, mais elle a confiance – et – elle dit OUI. Elle se laisse déranger. Elle permet à Dieu d’entrer dans sa vie.

Ne pas être mariée et tomber enceinte. Impensable pour une femme dans la société patriarchale de son époque. Quand Joseph l’a appris, il était certainement profondément bouleversé. D’un instant à l’autre leur projet de vie commune était détruit. Il comptait rompre discrètement cette relation, ce qu’on peut comprendre – non? Qu’aurions-nous fait? Mais Dieu ne les abandonne pas. Dans un rêve l’ange dit à Joseph : „reste avec Marie. Elle a besoin de toi – et l’enfant aussi.“ Et à son tour Joseph se laisse déranger dans ses projets.C’était le début d’un chemin nouveau pour ce jeune couple, et grâce à eux, pour toute l’humanité. Aujourd’hui nous connaissons la suite de l’histoire. 2000 ans après, ces paroles sont toujours proclamées dans le monde entier. Que se serait-il passé, si Marie et Joseph avaient maintenu leurs plans, - s’ils avaient dit NON? Alors Dieu aurait dû trouver autre chose!

Peut-être que nous aussi avons déjà fait cette expérience de grands désirs don la réponse a changé pas mal de choses. A l’instar de Marie et de Joseph, nous avons nous aussi vécu des situations et des rencontres, qui ont dérangé chamboulée notre vie. Et pourtant nous avons bien senti que c’était la bonne voie. Après coup, les choses sont parfois plus claires! Dans un moment de silence, confions à la Consolatrice ces personnes, rencontres et circonstances, qui ont changé nos vies, peut-être de manière inattendue, mais également nos désirs, ainsi que les soucis et les peurs les concernant.

7 Eröffnung Link kopieren Foto: Laurent Blum Feierliche Eröffnung der Oktave

Den Auftakt bildete am Samstagnachmittag eine „Ouverture solennelle de l’Octave“. Die Bildergalerie von Laurent Blum:

8 Fotos: Laurent Blum

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum Fotos: Laurent Blum

Am Abend kamen zudem zahlreiche Besucherinnen und Besucher zur „Nuit des Cathedrales“, bei der es unter anderem Führungen durch das Gotteshaus gab. Hier einige fotografische Impressionen von Gilles Kayser:

8 Fotos: Gilles Kayser

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser Fotos: Gilles Kayser

Online und vor Ort

Auch 2021 kann die Muttergottesoktave aufgrund der Pandemie nicht in gewohnter Weise stattfinden. Um dennoch so vielen Menschen wie möglich eine Teilnahme an den Gottesdiensten zu ermöglichen, gibt es mehrere Übertragungen und Live-Streams. Der Fernsehkanal .dok (Lëtzebuerger Kanal) überträgt die Eröffnungsandacht am 24. April sowie die tägliche Pontifikalandacht mit Predigt aus der Kathedrale live um 16 Uhr und zeitversetzt um 18 Uhr (nur montags: 19 Uhr) sowie um 23 Uhr.

Für alle Gottesdienstteilnehmerinnen und -teilnehmer, die vor Ort mit dabei sind, gilt für die gesamte Dauer der Feier eine Maskenpflicht, ausgenommen sind lediglich der vorstehende Priester bei einer Messe oder der Laie bei einem Wortgottesdienst sowie die Lektorinnen und Lektoren beim Ausüben ihres Dienstes. Zusätzlich zur Maskenpflicht muss bei allen Gottesdiensten ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Die Abstandsregel entfällt bei Personen, die in demselben Haushalt leben. Stehplätze sind verboten.

Oktavpredigerin Milly Hellers: „Für mich ist das ein Dienst“ Oktavpredigerin Milly Hellers spricht im Interview über die Oktave in Zeiten abnehmender Religiosität und Begegnungen, die Leben verändern.

Da die maximale Teilnehmerzahl für die Gottesdienste auf 100 Personen beschränkt ist, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich (Kontaktinformationen werden im Programm angezeigt). Eventuelle Programmänderungen finden Sie hier.





Programm der ersten Oktavwoche Samstag, 24. April: 16 Uhr, Feierliche Eröffnung der Oktave (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Vorabendmesse (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 19.30 Uhr, Nacht der Kathedralen: Anno Domini 1621 in der Stadt … Sonntag, 25.April: 7.30 Uhr, Pélé des Jeunes – Jugendwallfahrt (www.lux-youth.lu); 10.30 Uhr, Messe für das Gottesvolk für die Evangelisierung und die Erneuerung der Kirche (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 12.30 Uhr, Messe in französischer Sprache (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 14.30 Uhr, Eucharistische Anbetung; 16 Uhr, Kindersegnung (Tel. 691 690 222); 18 Uhr, Messe für den Piusverband (Tel. 262 018 99, Mo-Fr 8.30-12 Uhr; Tel. 691 411 154, 24. und 25. April. 8.30-12 Uhr; saintpie@pt.lu); 20 Uhr, Kunst-Moment (Tel. 436 051 363). Montag, 26. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die Pilger mit besonderem Gebet für Priesterberufungen; 10.30 Uhr, Messe für die Benediktiner der Abtei Clerf (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Gebetsmoment für die Schulen von Sainte-Sophie; 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die spanische Gemeinschaft; 20 Uhr, Rosenkranz mit eucharistischem Segen gestaltet vom Geweihten Leben. Dienstag, 27. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die Pfarreien Bartreng-Stroossen Saint-Jean XXIII und Mamerdall Saint-Christophe (Bartreng-Stroossen Tel. 310 128 / 319 861; Mamerdall Tel. 261 021 78); 10.30 Uhr, Messe für die Pfarreien Iewescht Syr Saint-Esprit und Dräilännereck Musel a Ganer Saint-Nicolas (Iewescht Syr Tel. 263 500 10 / 340 042; Dräilännereck Tel. 236 975 18); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Kinderkatechese (Tel. 691 690 222); 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die italienische Gemeinschaft; 20 Uhr, Rosenkranz mit eucharistischem Segen. Mittwoch, 28. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von der Pfarrei Äischdall-Helpert Saint-Willibrord (Tel. 835 003 495, 8-12 Uhr); 10.30 Uhr, Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von der Pfarrei Ettelbréck Saints-Pierre-et-Paul (Tel. 818 461 21; Mo, Mi, Do, Fr 10-12 Uhr, Mi 16-18 Uhr); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 13.30 Uhr, Gebetsmoment für die Schule Sainte-Anne aus Ettelbrück; 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Dekanat „Zentrum“ – Messe vorbereitet von den Pfarreien Miersch Saint-François und Mëllerdall Saint-Michel (Tel. 837 091, 8.30-11.30 Uhr (außer Do); 19 Uhr, Abendgebet Fratelli tutti animiert von der ALUC (Krypta, info@aluc.lu); 20 Uhr, Rosenkranz mit eucharistischem Segen. Donnerstag, 29. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die Pilger mit besonderem Gebet für die Anliegen der Messdiener; 10.30 Uhr, Dekanat „Süden-Ost“ – Messe für die Pfarreien Hesper-Réiser-Weiler Disciples d’Emmaüs, Beetebuerg-Fréiseng Saint-André, Diddeleng Saint-Martin und Käldall Notre-Dame-des-Mineurs (I) (Tel. 367 596, Mo-Fr 10.30-18 Uhr); 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Messe für die ACFL und die KMA (Tel. 447 433 45); 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Dekanat „Süden-Ost“ – Messe für die Pfarreien Hesper-Réiser-Weiler Disciples d’Emmaüs, Beetebuerg-Fréiseng Saint-André, Diddeleng Saint-Martin und Käldall Notre-Dame-des-Mineurs (II) (Tel. 367 596, Mo-Fr 10.30-18 Uhr); 20 Uhr, Interkultureller Rosenkranz mit eucharistischem Segen. Freitag, 30. April: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für die Caritas, das Kolpingwerk und die Mitglieder der Ersten Hilfe des Malteserordens (Tel. 402 13 11); 10.30 Uhr, Messe für die Luxemburger Armee und die Police Grand-Ducale; 13 Uhr, Eucharistische Anbetung (Krypta); 14 Uhr, Messe für die Anliegen der großherzoglichen Familie (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 16 Uhr, Pontifikalandacht mit Predigt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die Berufungspastoral, das weltweite Gebetsnetzwerk des Papstes, die neuen geistlichen Gemeinschaften und kirchlichen Initiativen (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 20 Uhr, Jugendgebet am Abend (Tel. 621 388 135). Samstag, 1. Mai: 6.15 Uhr, Laudes und Messe für die Pilger; 8 Uhr, Messe für das Geweihte Leben; 10.30 Uhr, Messe für die Opfer des Nationalsozialismus, die Deportierten und die Kriegsgefangenen (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 12 Uhr, Marien-Konzert (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 15 Uhr, Marienandacht für die Kranken, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen und die Opfer der Pandemie (Tel. 46 20 23, 9-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die Pfarrei Lëtzebuerg Notre-Dame, Sektor Süden (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 20 Uhr, Messe für die portugiesische Gemeinschaft (Zentrum Tel. 283 716 28; Süden Tel. 540 669). Sonntag, 2. Mai: 8 Uhr, Messe für den Religiösen und Militärischen Konstantinischen St.-Georgs-Orden; 10.30 Uhr, Pontifikalamt (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 12.30 Uhr, Messe in französischer Sprache (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 14.30 Uhr, Kunst-Moment (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 16 Uhr, Messe für die Pfarreien Lëtzebuerg Notre-Dame, Sektor Westen, und Leideleng Saint-Corneille (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 18 Uhr, Messe für die Pfarrei Lëtzebuerg Notre-Dame, Sektor Norden und Sektor Zentrum (Tel. 222 970 24, Mo-Fr 8.30-12 Uhr); 20 Uhr, Gestaltete eucharistische Anbetung (Tel. 43 60 51 357).









Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.