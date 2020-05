Die offene Grenze zu Belgien, die nicht richtig offen ist

Die Polizei aus Arlon (B) hat seit Ende März 27 Bürger aus Luxemburg verwarnt, weil sie die Grenze ohne triftigen Grund überschritten hatten. Derweil verirrten sich belgische Polizisten in Eischen.

Viel wurde in den vergangenen Wochen über die Lage an der deutschen Grenze gesprochen und geschrieben. Die Bilder von gesperrten Straßen an der Ostgrenze haben schockiert. Dabei sah sich der Westen des Landes einer ähnlichen Situation ausgeliefert.

Wohl haben die belgischen Behörden, anders als die deutschen, keine Schranken aufgestellt ...