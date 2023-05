In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ein verschollen geglaubtes Paket.

Die Odyssee

Mike STEBENS

Als sich das Semester an der Universität in Dublin vor ein paar Jahren langsam aber sicher dem Ende zuneigte, stand ich vor der Herausforderung, mein Hab und Gut zurück nach Luxemburg zu bringen. Ich hatte einige Monate zuvor mit zwei prallgefüllten Koffern die Reise nach Irland angetreten. Auf der Rückreise mussten noch Weihnachtsgeschenke mit. Diese passten unmöglich in mein Reisegepäck.

Also beschloss ich kurzerhand, den Service eines internationalen Paketzustellers in Anspruch zu nehmen. Ich fand im Altpapier unseres Studierendenwohnheims zwei passende Kartonkisten, packte diese voll und sandte sie nach Luxemburg. Das erste Päckchen, gefüllt mit wertlosem Krimskrams, fand seinen Weg problemlos. Das zweite Paket enthielt einen beträchtlichen Teil meiner Garderobe und war nach fast drei Wochen noch immer nicht angekommen.

Auf Nachfrage beim Versandunternehmen wurde mir mitgeteilt, dass ich die 14-tägige Reklamationsfrist verpasst hatte, auf die im Kleingedruckten hingewiesen wurde. Deswegen könne man mir nicht helfen, obwohl ich für eine optionale Versicherung teuer bezahlt hatte.

Weder bekam ich eine finanzielle Entschädigung, noch eine Garantie, dass das Paket irgendwann ankommen würde. Nachdem weitere Wochen und Monate verstrichen waren, hatte ich jegliche Hoffnung aufgegeben, das Päckchen noch einmal wiederzusehen.

Ich sollte mich irren. Eines Morgens fand ich nach dem Aufstehen eine ziemlich lädierte Kartonverpackung vor meiner Tür. Ich erkannte sofort, dass es sich um meine auf ewig verschollen geglaubte Post handelte und fragte mich für einen kurzen Moment, ob ich träumen würde. Nach sage und schreibe anderthalb Jahren hatte die Odyssee von Irland nach Luxemburg ein Ende gefunden.

