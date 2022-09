Lampions in allen Formen werden Mitte September wieder viele Besucher nach Wiltz locken. Die Veranstaltung zieht sich über drei Tage.

Lokales 2 Min.

Magische Laternen und mehr

So wollen die „Nuits des Lampions“ die Besucher begeistern

Frank WEYRICH Lampions in allen Formen werden Mitte September wieder viele Besucher nach Wiltz locken. Die Veranstaltung zieht sich über drei Tage.

Die diesjährigen „Nuits des Lampions“ stehen vor der Tür. Rechtzeitig zum Schulanfang wird Wiltz demnach wieder im Schein von zahlreichen Laternen erleuchten, die mit ihrem märchenhaften Licht die Besucher in ihren Bann ziehen. Neben den Lampions stehen auch zahlreiche musikalische Leckerbissen auf dem Programm.

Glänzendes Comeback eines Lichtermeeres Nach dreijähriger Auszeit findet derzeit in Wiltz die Nuit des lampions in neuer Form statt.

Was 2007 als einmalige Attraktion zum europäischen Kulturjahr gedacht war, hat sich unter der Leitung des britischen Künstlers Bryan Tweddle zu einer festen Institution im luxemburgischen Kulturkalender gemausert. Ausrichter ist die Vereinigung Cooperations, die seit 1990 behinderten Personen sowohl Ausbildung, Arbeit als auch kreative Aktivitäten anbietet. Demnach sind es auch die betreuten Personen, die für die Herstellung der Laternen zuständig sind.

Drei Tage statt nur einer

Elvira Mittheis, Direktorin der Vereinigung, erklärt, wie sich die Veranstaltung zu ihrem heutigen Format verwandelt hat: „Weil wir durch die sanitären Maßnahmen im vergangenen Jahr die Anzahl der Besucher verringern mussten, haben wir die Veranstaltung von einem auf drei Tage ausgedehnt.“ Der Erfolg hat ihr wohl recht gegeben, denn auch dieses Jahr setzen die Veranstalter auf die nunmehr bewährte Formel. Die ursprüngliche „Nuit“ ist durch die Pandemie auf „Nuits“ ausgedehnt worden. „Die Erweiterung auf drei Tage erlaubt es den Besuchern, eine weitaus ruhigere Erfahrung zu machen und das Gebotene besser zu genießen“, führt Mittheis weiter aus.

So schön ist die Schueberfouer bei Dunkelheit Noch bis zum 7. September empfängt die Schueberfouer täglich Besucher. Insbesondere bei Dunkelheit zeigen sich beeindruckende Bilder.

Doch auch wenn es in diesem Jahr keine sanitären Beschränkungen mehr gibt, so wurden trotzdem maximale Besucherzahlen festgelegt. Nicht mehr als 1.000 Eintrittskarten sind für Freitag und Samstag zu haben, während am Donnerstagabend höchstens 700 Besucher eingelassen werden.

Durch die Ausdehnung auf drei Tage können die Besucher das Gebotene besser genießen. Foto: Claude Windeshausen/LW-Archiv

Anne-Marie Krettels, Organisatorin der „Nuits des Lampions“ weist auf die zahlreichen zusätzlichen Attraktionen hin: „An mehreren Stellen im Jardin de Wiltz treten inländische und ausländische Gesangsgruppen auf, die eine bunte Vielfalt an Stilrichtungen bieten.“ Von Reggae über Jazz-Rock zu Indie Pop und Öslinger Rock ist für jeden Geschmack etwas dabei. Tanzvorführungen sowie Zauberkünste runden das Angebot vorteilhaft ab.

Praktische Informationen Die Veranstaltung findet am Donnerstag, dem 15. September von 19 bis 23 Uhr sowie am Freitag, dem 16. September und Samstag, dem 17. September jeweils von 19 Uhr bis 1 Uhr statt. Für Autofahrer sind Auffangparkplätze vorgesehen. Am Freitag und am Samstag verkehren Shuttlebusse zwischen dem Veranstaltungsort und den Parkplätzen. Auch die CFL bietet einen Sonderfahrplan an. Die letzte Abfahrt ab Bahnhof Wiltz nach Luxemburg-Stadt erfolgt um 1.20 Uhr. Tickets sind über die Internetsite www.ndl.lu erhältlich. Dort sind auch alle weiteren praktischen Details zu Anreise sowie Ablauf zu finden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.