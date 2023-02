Bei 56 Prozent der Anrufe unter der Nummer 112 handelt es sich um keine Notfälle. Am Tag des 112 soll zum Thema sensibilisiert werden.

Europäischer Tag des Notrufs

Die Notrufzentrale ist kein Informationsdienst

(SH) - 249.126 Anrufe sind im vergangenen Jahr unter der Notrufnummer eingegangen. Umgerechnet bedeutet dies, dass die Nummer 112 im Schnitt alle zwei Minuten gewählt wird. Diese Zahlen hat der Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) zum europäischen Tag des Notrufs, der seit 2009 am 11. Februar begangen wird, veröffentlicht. An diesem Tag soll die Öffentlichkeit zur Thematik des Notrufs sensibilisiert werden.

Dies ist auch in Luxemburg notwendig: Unter den fast 700 Anrufen, die täglich in der Notrufzentrale eingehen, sind einige dabei, bei denen es sich um alles andere als Notfälle handelt. So wollen Anrufer wissen, ob die Feuerwehr ihnen beim Fensterputzen, Bäumeschneiden, Befüllen ihres Schwimmbades oder Reparieren des Fernsehers behilflich sein kann. Diese Anrufe belasten die Notrufzentrale unnötig und können im Falle eines echten Notrufs zu Problemen führen.

Der seltene Blick hinter die Kulissen des CNIS Sie rufen an, Hilfe eilt. Doch wie funktioniert der CNIS eigentlich? Das „Luxemburger Wort“ durfte einen Blick in die Zentrale erhaschen.

Insgesamt standen im vergangenen Jahr 56 Prozent aller Anrufe nicht in Zusammenhang mit einem Notfall. Aus den knapp 250.000 Kontakten über die Nummer 112 ergaben sich 71.676 CGDIS-Einsätze.

Die Notrufzentrale ist an sieben Tagen die Woche und 24 Stunden am Tag besetzt. Das „Luxemburger Wort“ durfte kürzlich einen Blick hinter die Kulissen des Centre National d'Incendie et de Secours (CNIS) werfen.

