In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Alltagserlebnissen. Heute geht es um Begegnungen mit alten Mitschülern.

Gazettchen

Die Nervosität vor dem Klassentreffen

Michael MERTEN In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Alltagserlebnissen. Heute geht es um Begegnungen mit alten Mitschülern.

Was bin ich nervös an diesem Samstagvormittag! Rätselnd stehe ich vor meinem Kleiderschrank und frage mich, was ich anziehen soll. Eher schick? Oder leger? Die schönen weißen Hemden, die ich mir im Jahr eins vor Corona gegönnt hatte, spacken mittlerweile doch arg. Mein Blick schweift auf die weniger figurbetonten Rollkragenpullis; doch besser? Dann merken sie auch nicht, dass ich ein paar Speckröllchen bekommen habe...

Von Handkesselcher und Héitateliers In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die Komplexität der luxemburgischen Sprache.

Nein, es ist kein Date, das mir bevorsteht. Es ist das erste Klassentreffen - 20 Jahre nach dem Schulabschluss. Zum Sektempfang treffen wir uns in der altehrwürdigen Aula. Freudestrahlend kommt mir K. entgegen, einst ein dreadbelockter Rebell, der in der Abschlusszeitung als Berufswunsch schlicht „Beruf“ eingetragen hatte - und jetzt mit einem schicken BMW bis direkt an den Schulhof vorfährt.

Er hat sich sichtlich angepasst - doch seine Direktheit hat er nicht verloren: „Wo haste die Wampe her?“, fragt er mich. Einen anderen Mitschüler, der einen hellgrauen Bart und eine dunkelblaue Basecap trägt, fragt er frei heraus: „Hast du noch Haare?“ Etwas kleinlaut die Antwort: „Ein paar...“ Und T. zeigt nach oben: „Ich bin hier auch total grau geworden.“

Ich muss innerlich lachen und denke mir: Das hier kann ja heiter werden. Auf einem Stehtisch entdecke ich die Abschlusszeitung von einst - ein Glück, denn hin und wieder frage mich: Wie hieß der noch mal?

Einige Mitschülerinnen haben zwar Karriere und Geld gemacht, doch überheblich ist hier keiner geworden.

Gott- und Sekt sei dank ist meine Nervosität aber nach kurzer Zeit verflogen. Stattdessen ein Gefühl der Geborgen- und Vertrautheit: So viele Gesichter, die lange im Gedächtnis verschüttet waren, jetzt aber mit schönen Erinnerungen und Anekdoten zurückkommen. Erfreulich: Einige Mitschülerinnen haben zwar Karriere und Geld gemacht, doch überheblich ist hier keiner geworden.

Und beim Abendessen gibt es für meine Mitmänner und mich sogar ein unerwartetes Kompliment: Wenn sie so durch die Zeitung blättere und die Milchbubengesichter von einst sehe, dann müsse sie sagen: Jetzt fände sie uns im Schnitt doch deutlich attraktiver als damals. Darauf ein neues Glas Sekt - der Abend ist gerettet!

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.