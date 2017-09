(na) - In Niederkerschen wurde ein Plakat der LSAP von einem CSV-Plakat überklebt. Pikantes Detail: Dabei wurde das Konterfei von LSAP-Spitzenkandidat Yves Cruchten durch eins vom aktuellen Bürgermeister, Michel Wolter, ersetzt.

Yves Cruchten reagierte empört auf Facebook und veröffentlichte ein Video, das ihm von einem Passanten zugeschickt worden war.



Besonders verärgert zeigte sich Yves Cruchten, dass die Plakatkleber dies im Auftrag von Proactif, einer Beschäftigungsinitiative, taten.



"E klenge Mëssel"



Das CSV-Plakat ist in der Zwischenzeit wieder entfernt worden.

Foto: CSV Käerjeng

Auf Nachfrage erklärte Michel Wolter, dass es sich um einen Irrtum gehandelt habe. Die CSV-Käerjeng habe in der Tat Proactif damit beauftragt, CSV-Plakate in der Gemeinde zu überkleben. "Dafür bezahlen wir, es gibt einen Vertrag 'en bonne et due forme'", so Wolter. "Dies weil wir einen sozialen Betrieb unterstützen wollen".



Nun sei einem dieser Mitarbeiter nicht aufgefallen, dass er ein LSAP- anstelle von einem CSV-Plakat überklebt hat. Mittlerweile, stehe das Originalplakat wieder. "Das ganze war in einer Stunde geklärt", so Wolter.



Mittlerweile hat sich auch Frank Pirrotte, Präsident der CSV-Käerjeng mit folgenden Worten auf Facebook entschuldigt: "Als President vun der CSV Käerjeng wollt ech mech formell bei der LSAP Käerjeng entschellegen vir desen Messel".

Wundern tut sich derweil Michel Wolter, warum Yves Cruchten nicht einfach bei ihm nachgefragt habe und spricht von Schaumschlägerei.



Hier seine Antwort auf Facebook:



Proactif: Nicht mit Absicht

"Da war keine Absicht dabei", bestätigt auch Proactif-Präsident Romain Schmit. Proactif sei eine politisch und religiöse neutrale Vereinigung die mit Arbeitslosen arbeite, unterstreicht er.



Proactif habe mit der CSV-Käerjeng einen Vertrag unterschrieben. Es habe sich in dieser Angelegenheit lediglich um einen Fehler gehandelt, bei dem das falsche Plakat überklebt wurde.