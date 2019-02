Die Nachwehen einer Rodungsaktion

Der Escher Schöffe Martin Kox gesteht nach einer Rücktrittsforderung Fehler in der Kommunikation ein – nicht aber bei den kritisierten Projekten.

Warum ausgerechnet er zurücktreten sollte, das leuchtet Martin Kox nicht ein. Die Vorwürfe zu aktuellen Bauprojekten und zu der Rodung in Wobrécken seien unbegründet und beträfen teils nicht seine Ressorts. Aber: Kox kündigt Änderungen in der Kommunikation an.