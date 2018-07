Die Nacht der Straßenkünstler

Die Nuit des Merveilles ist ein einzigartiges Straßenfestival, das am Samstag bereits zum neunten Mal über die Bühne ging.

Die Nuit des Merveilles ist ein einzigartiges Straßenfestival, das am Samstag bereits zum neunten Mal über die Bühne ging und erneut Tausende Besucher in seinen Bann zog.

(AH) - Auf neun Bühnen, die sich im Schlosspark und auf dem Kirchenplatz in Bettemburg verteilten, boten knapp 30 Künstler und auf Straßentheater spezialisierte Gruppen ein atemberaubendes Spektakel. Seiltänzer, Zirkusleute, Stelzenläufer, Marionettenspieler, Mimen, Musiker und Komiker verzauberten Groß und Klein.



20 Fotos: Lucien Wolff

Bis in die Nacht hinein wimmelte es in den Straßen der Gemeinde nur so von Schaulustigen. Vier Luxemburger Straßenkünstler mischten sich dieses Jahr unter die Künstlertruppen: Tom Gaubig, Jon Happi, Clochette et Billy und Aramelo. Die Veranstalter gingen mit großer Sorgfalt bei der Programmaufstellung vor und legten Wert drauf, dass es zu keinen Überschneidungen der verschiedenen Aufführungen kommt. Zudem organisierten sie erneut einen Fotowettbewerb, an dem die Besucher teilnehmen konnten. Die besten Fotos werden mit Geschenkgutscheinen prämiert. Auch die neunte Auflage des außergewöhnlichen Straßentheaters war wie in den Jahren zuvor wieder ein Erfolg und überzeugte mit Originalität.