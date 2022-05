Die Muttergottesoktave 2022

Nach einer virtuellen und einer hybriden Wallfahrt kann das traditionelle Ereignis nun wieder unter fast normalen Bedinungen stattfinden

Vom Sarah Schött und Michael Merten

Zwei Jahre lang konnte das traditionelle Pilgern zur Muttergottes in der Kathedrale nicht in gewohnter Weise stattfinden. 2022 ist die Oktave zurück. Sie findet vom 7. bis zum 22. Mai unter dem Thema „Die Schönheit des Glaubens“ statt.

Programm für Samstag, den 7. Mai

16 Uhr: Feierliche Eröffnung der Oktave

18.30 Uhr: Vorabendmesse gestaltet von den Chören des Conservatoire de Luxembourg

19.30 Uhr: Nacht der Kathedralen

Doch bevor die Pilger in die Kathedrale kommen, gibt es einiges vorzubereiten. Die Sakristane Ion Tîrgoalà, José Moreira und Henrique Boto Do Vale haben dem „Luxemburger Wort“ einen Einblick in die Vorbereitungen zur Wallfahrt gegeben.





