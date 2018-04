Am Wochenende war im Escher Déirepark sozusagen Murmeltiertag. Doch damit nicht genug. Es gibt noch weitere Neuigkeiten.

Die Murmeltiere sind erwacht

Luc Ewen Nicht nur wir Menschen durften uns an diesem Wochenende an den ersten intensiveren Sonnenstrahlen des Jahres laben.

Wie die Verantwortlichen des Escher Déirepark dem LW mitteilen, sind am Wochenende auch die Murmeltiere am Gaalgebierg aus ihrem Winterschlaf erwacht. Ob sie dabei ihren eigenen Schatten gesehen haben und welche Wettervorhersagen sich daraus ergeben, ist nicht bekannt. Allerdings ist gewusst, dass der Tierpark auch in diesem Jahr täglich rund um die Uhr geöffnet hat. Der Eintritt ist frei.



(FOTO: ANNE MEYERS/ESCHER DEIREPARK)

Es sei aber daran erinnert, dass es nicht erwünscht ist, Tierfutter von zu Hause mitzubringen. Kostenloses Futter ist im Ausschank des Campingplatzes und im Bamhauscafé im Park erhältlich.



Die Verantwortlichen planen, ab dieser Saison öffentliche Fütterungen zu veranstalten. Wann ist noch nicht bekannt. Am kommenden Samstag, dem 14. April, findet indes von 10 bis 12 Uhr eine Führung auf Luxemburgisch und Deutsch durch den Park statt. Wer teilnehmen will, soll sich bis Freitag anmelden unter der Telefonnummer: 26 54 42.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.