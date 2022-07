Bei den jungen Besuchern sind sie sehr beliebt. Auch in diesem Sommer erhalten die Miniatur-Segelboote wieder Einzug in den Märeler Park.

Im Märeler Park

Die Miniatur-Schiffe feiern ihr Comeback

(SH) - Mit den großen Yachten können sie nicht ganz mithalten. Dennoch bringen die Modellschiffe, die in diesem Sommer wieder auf der Wasserfläche im Märeler Park ihre Runden drehen, einen Hauch von Süden in die Hauptstadt.

9 Modellsegelboote im Stadtpark Merl. Foto: Alain Piron

Insgesamt stehen den Besuchern - allen voran den jüngsten unter ihnen - an unterschiedlichen Wochenenden und Tagen im Sommer 16 Miniatur-Schiffe zur Verfügung, die sie kostenlos nutzen können. Inspiriert ist das Projekt von den kleinen Schiffchen im Pariser Jardin du Luxembourg, die dort seit dem Sommer 2018 Kinder in ihren Bann ziehen.

Nachdem die Boote an diesem Wochenende ein erstes Mal in dieser Saison über die Wasserfläche plätscherten, können sie auch an folgenden Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr genutzt werden: am 13. und 14. August, am 24. und 25. August, am 10. und 11. September sowie am 24. und 25. September.

