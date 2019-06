Zum Weltmilchtag warben am Samstag einheimische Produzenten auf dem Wochenmarkt am Knuedler für ihre Erzeugnisse.

Die Milch, das unbekannte Wesen

(str/A.P.) - Im Großherzogtum ist die Rohmilch eine der besten in ganz Europa. Deswegen können hierzulande Erzeugnisse ohne Zusatzstoffe wie etwa Geschmacksverstärker hergestellt werden. Das war am Samstag anlässlich des Weltmilchtags am Knuedler zu erfahren.



Auf dem samstäglichen Frischmarkt war nämlich der Lëtzebuerger Verband fir Molkereifachleit a Mëllechwirtschaftler (LVM) mit einem Informationsstand vertreten.



Die seit 1985 bestehende Vereinigung warb nicht nur für nationale Produkte, sondern stand Interessenten auch Frage und Antwort zur Luxemburger Milch, deren Qualität und Beschaffenheit.

4 Kostproben der Erzeugnisse von Luxemburger Milchproduzenten gab es am Samstag auf dem Wochenmarkt am Knuedler. Foto: Alain Piron

Unter dem diesjährigen Thema „Die Milch, das unbekannte Wesen“ hat sich die LVM das Ziel gesetzt, dem Konsumenten bei der Wahl der Produkte beratend zur Seite zu stehen.

„Es gibt zu viele unterschiedliche Milchprodukte im Handel, mit zu vielen unterschiedlichen Verpackungen in den Einkaufszentren“, erklärt LVM-Präsident Jos Schiltz. „Deswegen ist es wichtig, über die verschiedenen Inhaltsstoffe aufzuklären.“



Der Weltmilchtag wurde 1957 von den Vereinten Nationen und dem Internationalen Milchwirtschaftsverband ins Leben gerufen und wird jährlich am 1. Juni begangen.