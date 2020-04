Die Maskenfrage in Luxemburg

Wer welchen Mundschutz tragen sollte und wogegen man sich damit schützt.

Ob beim Einkaufen oder beim Spaziergang in der Natur: Masken sind in den letzten Wochen zu einem gewohnten Anblick in der Öffentlichkeit geworden. In einigen Ländern, wie etwa in Österreich, sind sie bei einigen Aktivitäten bereits Pflicht. Über Sinn und Unsinn von Masken herrscht dabei oft Unklarheit. Dabei sind sich die meisten Experten und Behörden eigentlich über die Grundsätze zum Tragen von Masken einig.

Medizinisches Personal hat Priorität

Einen nachweislichen Schutz vor einer Virus-Infektion bieten nur Masken der Schutzklassen FFP2 und FFP3 ...