Gazettchen

Die Marienkäferinvasion

Jean-Philippe SCHMIT

Wenn die Sonne scheint, dann dauert es nicht lange und unsere ganze Hauswand ist mit Marienkäfern übersät. Es sind richtig viele. Darunter befinden sich nicht nur die klassischen Marienkäfer, also die orangen mit den schwarzen Punkten, es sind auch ausgefallenere Exemplare darunter. Es gibt die schwarzen mit den orangen Punkten, die gelben mit den schwarzen Punkten und andere.

Die Marienkäfer sind uns sympathischer als die Massen an Stinkwanzen, die es sich vor ein paar Jahren an unserer Hauswand gemütlich gemacht hatten. Damals trauten wir uns nicht mehr, die Fenster zu öffnen. Eine im Zimmer fliegende und brummende Stinkwanze hält einen vom Schlaf ab, ein Marienkäfer tut das nicht.

Im Herbst versammeln sich die Lausfresser und brechen in großen Schwärmen auf der Suche nach einem Winterquartier auf, sagen Insektenforscher und nennen dies Aggregation. Unsere Hauswand scheint ihnen dabei als Winterquartier nicht zu gefallen: Wenn die Sonne verschwindet, verschwinden auch die Marienkäfer.

Ein paar Exemplare aber schaffen es, dennoch ins Haus zu kommen. Die Stinkwanzen habe ich damals mit dem Staubsauger bekämpft. Bei den Heemelsdeiercher hat der Nachwuchs es mir verboten. Dies sehr eindringlich. Am Abend, wenn es ins Bett gehen soll, müssen wir seit Kurzem eine Käferkontrolle machen. Die Tierchen verstecken sich gerne in den Ecken der Decke.

Nun kommt es regelmäßig vor, dass ich am Abend 20 Kilogramm Kind in die Höhe halten muss, damit er das Marienkäferchen auf seinen Finger locken kann. Dann müssen wir – in aller Ruhe – zum Fenster gehen und das Tierchen in die Freiheit entlassen. Wenn es andere Käfer hineinschaffen, bin ich ruhig und sage nichts. In der Hoffnung, dass Sohnemann den neuen Käfer ja nicht entdeckt.

